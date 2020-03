$390 mil millones costarían arreglos de vías Pescadero y Málaga

En materia de competitividad Santander se ubica en la tercera posición, de acuerdo con el Índice Departamental de Competitividad, IDC, calculado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario. Sin embargo, en infraestructura vial, uno de los pilares medidos en el informe, está en el puesto 28 de 33 departamentos.

La vulnerabilidad de las vías de Santander quedaron expuestas desde el pasado 26 de febrero después de que las fuertes lluvias registradas en esa madrugada dejarán a Bucaramanga y su área metropolitana incomunicada con el Sur del departamento y Bogotá, y a Málaga con la capital santandereana.

Según anunció el gobernador santandereano, Mauricio Aguilar, basado en estudios técnicos y geológicos los arreglos entre de la vía Piedecuesta- Pescadero tendría inversiones por $90 mil millones y Curos- Málaga de $300 mil millones.

“De manera oficial no se ha expresado debido a la magnitud de las obras y a la inversión que se requiere y sobre todo para atender los derrumbes. Lo que más se requiere es maquinaria amarilla”, aseguró Aguilar.

Para el sector empresarial la emergencia vial que vive el departamento traerá grandes impactos económicos, principalmente porque las vías alternas están en malas condiciones y no sólo alargan los trayectos sino que algunas han colapsado por la movilidad de vehículos.

“Santander necesita foco de atención. Geográficamente estamos ubicados estratégicamente, somos el corazón de la Nación donde las principales arterias convergen a nuestro departamento. Es de suma importancia que se haga una inyección de recursos para las vías importante. No podemos pensar en ser competitivos cuando no tenemos vías y sin esto no podemos bajar los costos operativos, llegar de manera más rápidas. Muchas empresas se están yendo a otros departamentos donde les cuesta menos transportar su mercancía. Sale más caro salir con carga desde Santander que llevarla de un Puerto a Asia”, expresó María Juliana Remolina Ordoñez, gerente Andi seccional Santanderes.

La recuperación de la vía tardará más

Si bien se espera que en unas semanas se dé paso por un carril en la vía Piedecuesta- Pescadero, Aguilar informó que la recuperación de este corredor podría tardar entre tres y seis meses.

Aguilar informó que otras vías como la Transversal del Carare tendrá inversiones de $90 mil millones. Esto debido a que en el sector Landázuri y Vélez hay derrumbes. Al igual que se apropiaron cerca $180 mil millones para la terminación de los 22 kilómetros de la Troncal Central del Norte de vigencia del 2021 2022 para poder avanzar en este corredor”, explicó el mandatario de los santandereanos.

“Hoy lo que más requiere Santander son vías en infraestructura, así como hablamos de la vía San Gil- Mogotes- San Joaquín- Onzaga son recursos que el Gobierno Nacional había anunciado y vamos a seguir gestionando para atender”, precisó Aguilar.

Por ahora el Instituto Nacional de Vías, Invías, continúa con las labores de remoción y limpieza a lo largo del corredor Piedecuesta- Pescadero, así como en las obras hidráulicas afectadas en las cuales se han depositado grandes rocas y material suelto.

Hasta el momento, se han identificado 25 sitios afectados sobre la vía, de los cuales seis tienen pérdida de banca y 10 presentan riesgo de pérdida de banca.