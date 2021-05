52% de los hogares de Bucaramanga tienen una situación económica difícil

¿Si comparara su situación económica actual con la de hace un año, cómo la clasificaría: ‘mejor’ o ‘peor’?

El 52% de las familias bumanguesas aseguraron que en abril la situación económica dentro de su hogar era ‘peor’ a la vivida hace 12 meses atrás.

Para el otro 48% se mantuvo igual, según la Encuesta Pulso Social del Dane.

Los hogares no son tan esperanzadores de un cambio positivo en el largo plazo, ya que el 53,4% considera que en un año la situación seguirá en crisis. Un 46,6% es más optimista, al considerar que será ‘mejor’.

El panorama nacional no es tan diferente. El 57,1% de los hogares afirmó que la situación económica era ‘peor’ en comparación con hace 12 meses atrás y para el 29,4% era igual.

Al mismo tiempo, para el 47,1% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 25,1% será peor.

El difícil momento por el que atraviesa el país y en el que los hogares no es ajeno, ha llevado a que al menos el 80,1% asegure que comparado con la situación económica de hace un año no tienen mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.

Con relación a las posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos, el 8,2% de las familias afirmaron no tener, según el Dane.

Cabe destacar que en Bucaramanga el 46,1% de los hogares estaban en pobreza monetaria y el 16,4% en pobreza monetaria extrema, es decir, no tenían ingresos mensuales para poder comer, más el pago de servicios públicos y esenciales.

La confianza cayó

En el cuarto mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor del Dane llegó a 30,6%, lo que significó una reducción de 3,8 puntos porcentuales (pps) frente a la cifra de marzo (34,4%).

De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, este es el segundo peor nivel que se ha registrado en las 10 rondas de la encuesta, y esta caída estaría explicada por el retroceso en la percepción de los hogares en las perspectivas del desempeño futuro de la economía en los próximos 12 meses.

“Presenta su deterioro más marcado en sus diez rondas de seguimiento. Encontramos un significativo deterioro en la confianza del consumidor por el ‘tercer pico’ epidemiológico del COVID-19 “, explicó Oviedo.