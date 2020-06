En mayo, en Santander se entregaron $31.084 millones como parte del Programa de Apoyo al Empleo Formal, conocido también como subsidio a la nómina.

Esto quiere decir que 4.349 empresas aplicaron para beneficiar a 88.558 empleados quienes recibieron un subsidio de $350 mil de su salario mínimo mensual, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda,

En el país, estas ayudas llegaron a 99.339 empleadores que favorecieron 2,4 millones de trabajadores. Esto representó un total de $850 mil millones de los $2 billones mensuales que estima el programa.

El 70% de estas ayudas se entregaron a microempresas, 24% pequeñas y 5% medianas.

El comercio fue el sector que más recibió los subsidios, con 30%; seguido de industria manufactureras (16%); actividades profesionales (10%) y construcción (8%).

El 84% de los subsidios a la nómina ha llegado a empresa en el segmento jurídico y 16% naturales.

Estos recursos se entregan a los trabajadores cuyas empresas hayan disminuido sus ventas en un 20% e irá hasta agosto, había informado la cartera.

De las 115.597 solicitudes para el subsidio a la nómina aplicadas en mayo, sólo el 14% no fueron beneficiados. Dentro de los requisitos que no cumplieron e impidieron acogerse a la ayuda estuvo: los cotizantes no cumplían con requisitos para abril, no fueron encontrados en RUES o RUT, tuvo una solicitud aprobada previamente o no tuvo empleados en febrero, en las condiciones señaladas en la norma.

A través de Bbva 6.500 empresas han solicitado los recursos, beneficiando a más 210.000 empleados. La entidad ha girado más de $75.000 millones, mientras que Scotiabank Colpatria aprobó $9.233 millones a 1.723 empresas.