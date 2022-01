Ajuste su bolsillo porque el ‘corrientazo’ para el 2022 subió entre $500 y $1.500

Hay que recordar que una de las quejas a la hora de hacer mercado es que los precios de los alimentos han aumentado; y, efectivamente, las cifras del IPC del Dane evidencian que los alimentos y bebidas no alcohólicas de la canasta básica familiar subieron 17,23% en el 2021, siendo una de las tres cifras más altas de la historia.

Desde noviembre comenzaron a subir los precios, un tomate que se compraba en $500, hoy se consigue en $1.800 en la plaza. Una papa pasó de $700 a $2.000. La carne ni se diga, eso con el tiempo será un alimento para ricos, está carísima. A eso hay que sumarle el costo de los servicios. El que hace mercado se da cuenta el impacto en el bolsillo.

Luz Pabón, propietaria del restaurante Tropical en Bucaramanga.

Esta comerciante calcula que la mayoría de los productos subieron el doble, por eso tuvo que aumentar el costo del plato. “El año pasado aguante en el último trimestre, no podía mantener el precio del almuerzo porque el negocio no se sostiene así, no es rentable, hay que pagar servicios, empleados y hacer el mercado”.

En los últimos años doña Luz solo le subía $500 al ‘corrientazo’, incluso hubo un año que no le subió, pero para el 2022 el alza fue de $1.000.