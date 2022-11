Alza de tasas de interés y subida del dólar frenaría la infraestructura vial de Santander

Ruta del Cacao, corredor Bucaramanga - Pamplona y troncales del Magdalena son los principales proyectos de infraestructura vial que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en Santander.

Por eso, con ocasión del XIX Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Vanguardia conversó con el presidente de la ANI, William Camargo Triana.

KMA Construcciones anunció que el 1 de diciembre se firmará el acta de inicio de las troncales del Magdalena 1 y 2, ¿cuál es el balance de la ANI para esos proyectos?

Estamos en la transición con el Invías, después de un desafortunado proceso en la historia de estas dos troncales. Ya estamos con un concesionario que asume la etapa preoperativa.

Este proceso de asunción de los concesionarios tiene en la mitad un operador: el Invías, que en últimas es el que nos entrega esos corredores. Para efectos del recibo, tenemos que acordar con ellos, además, debemos tratar deterioros por el aumento de la ola invernal, eso nos obliga a que ellos terminen sus contratos de operación y mantenimiento, y nosotros entremos a recibir los corredores. Hay que tratar de empatarlo de la mejor forma para que finalizado con el operador que tiene el Invías, nosotros recibamos con nuestro concesionario.

Entonces, apenas se firme el acta de inicio, ¿este concesionario arranca primero con obras de mantenimiento?

Sí, porque ellos tienen una etapa de evaluación de las intervenciones y de diseño de las obras. Lo podemos llamar unidad funcional cero, que lo que obligan es a mantener unas condiciones adecuadas de transitabilidad, pero las intervenciones estructurales deben diseñarse y aprobarse por interventoría y los equipos técnicos, ahí sí avanzar.

Además, tienen unas fases establecidas que en los contratos se denominan fases cooperativas para organizar esos componentes y empezar la fase de construcción.

En Santander le han insistido al Ministerio de Transporte que se priorice el tramo La Lizama - La Fortuna, que está en el área de las troncales del Magdalena 1 y 2, ¿hay recursos para hacerlo o habrá otra alternativa para atenderlo?

Lo primero es que los contratos tienen unos alcances ya definidos, en algunos casos existen subcuentas que pueden habilitar recursos para resolver algunos temas adicionales que surgen. Eso es parte de la evaluación que se desarrolla tan pronto esté el concesionario y el interventor al frente de su proyecto, que entienden la dinámica de necesidades que emergen la etapa preoperativa.

Lo que agenciamos con el Viceministerio de Infraestructura y la Unidad de Planificación es que estas decisiones tengan un cribado previo desde la entidad rectora, que es el Ministerio, porque en la práctica la disposición de esos recursos, tendría que atender más un criterio de oportunidad que un criterio de eficiencia, debería orientar lo que se decida.

No quisiera juzgar el pasado, pero en la práctica queremos incorporar en las decisiones un rigor más robusto que tiene que ver con la pertinencia de esos corredores o necesidades adicionales en la perspectiva de que realmente aporten y sean pertinentes para las necesidades que tiene el corredor en su conjunto, no algunos sectores específicos. Es una evaluación que tenemos que hacer con Viceministerio.

La vía Bucaramanga - Pamplona es un ‘dolor de cabeza’ para Santander, ¿qué pasará con este proyecto?

Bucaramanga - Pamplona ha tenido una desafortunada gestión debido a situaciones que podríamos calificar de riesgo reputacional que afectaron la financiación del concesionario. En esa lógica existen mecanismos alrededor de los contratos, por un lado para que encuentren fuentes alternas o financiadores que puedan asumirlos, pero también con una situación que el mismo concesionario generó frente a tribunales.

Esto puso el contrato en una situación de ‘latencia mínima’ (retraso) para cubrir temas de mantenimiento exclusivamente. Mientras no se desate una de las dos alternativas, no podríamos encontrar una salida adecuada para gestionar ese corredor. Entendemos y, adicionalmente, ahora es mucho más apremiante que exista una solución, pero frente a medidas cautelares de ese proyecto, tenemos que esperar, salvo que exista un camino alterno con financiadores para que el proyecto tome una dinámica diferente.

En ese sentido, nosotros acompañamos algunas iniciativas que los mismos interesados en adquirir el corredor nos plantearon, acompañamos inclusive algunos temas de concertación con la Alcaldía de Floridablanca, también la entendible falta de confianza con el concesionario actual y que relativamente la logramos superar. Y justo cuando estábamos avanzando en ese proceso, surgió toda esta situación desafortunada del aumento de las tasas de interés, por lo que la financiación de algunos interesados se vio afectada debido a lo que está pasando a nivel mundial con el mercado de capitales y eso nos tiene en este momento frente a esas alternativas con un ‘stop’.

¿La alternativa de entregárselo a la firma australiana Macquarie está frenada?

Así es, está frenada, porque hay una afectación importante, ellos la leen de esa manera para conseguir financiación. Nosotros establecimos unas condiciones para que efectivamente el proyecto se reactivara sobre la base de que esa alternativa era posible, pero no se logró materializar. En este momento estamos revisando el proyecto, el actual concesionario tiene unas condiciones mínimas de operación con unas cuadrillas de mantenimiento del corredor, pero no han tenido como apalancar el ejercicio de financiación necesario para las obras y tienen unas medidas cautelares, repito, que nos impiden acometer intervención definitiva.

Hay otra petición de la región para el Ministerio del Transporte y es la adición de un 20% a la Ruta del Cacao para ampliar la vía a doble calzada entre La Virgen y El Retén, ¿hay posibilidades de partidas para eso?

Algo que vi en un recorrido que hice hace poco y que no quisiera calificar sin tener la información suficiente, es que no vi la demanda del corredor. Eso me generó una preocupación porque vengo de una formación como experto en tránsito y en transporte, y esto parte de que la justificación de la infraestructura es que exista una demanda que efectivamente la pueda utilizar.

Hice el recorrido en un fin de semana y estoy revisando, incluso he estado mirando unos datos frente a la capacidad real de financiación, a partir de los mecanismos que existen. También se debe tener en cuenta una realidad que no es menos importante, estamos en un escenario de limitación fiscal complejo más unas tasas de cambio que afecta el costo y los proyectos siguientes.

Y estos recursos adicionales que podrían surgir para algunas concesiones están compitiendo con el portafolio de proyectos que está planteando este Gobierno, en esa medida, si no encontramos una fuente alterna que puede provenir de los mismos departamentos o municipios vía valorización, por ejemplo, o contrapartidas departamentales que puedan apoyar los proyectos, nos resulta difícil comprometernos a adicionar concesiones. Estamos explorando fuentes.

Con el recorrido que usted hizo, ¿considera que la vía como está en este momento funciona bien para conectar a Bucaramanga con Barrancabermeja?

Sí, incluso uno podría encontrar algunos problemas de nivel de servicio, es decir, el confort de los usuarios para transitar por la vida, pero no es un problema de capacidad. Y Resulta que cuando incorporo unos recursos adicionales, tengo que encontrar una fuente que los haga posible y si no hay un aumento de tráfico que efectivamente genere tracción para que esos recursos lleguen, pues tenemos que recurrir a la fuente de todos, que es el endeudamiento del Estado o las vigencias futuras. En la práctica esas vigencias están siendo comprometidas y tienen un espacio fiscal muy pequeño para aumentar la posibilidad de acompañamiento de corredores existentes.

Queda uno con la sensación de que la ANI está siendo cauteloso con sus proyectos por el tema fiscal que atraviesa el país, ¿este condicionamiento frenaría el desarrollo de la infraestructura?

En la perspectiva de que todos los proyectos concesionados pudieran adicionar el 20% para solicitudes locales dispersas, podríamos llegar a un ejercicio en el que los 5.000 kilómetros podríamos adicionar en carreteras 1.000 kilómetros más.

Esos kilómetros tienen un costo importante en términos de concreción, recursos y detenciones sociales y ambientales. Eso en la práctica implica que proyectos que están en curso empiecen a distraer recursos que se necesitan para proyecto estructurales en modos férreos, por ejemplo.

Nosotros tenemos en los próximos dos años que estructurar más proyectos y ese espacio fiscal que tenemos o que podamos liberar para ellos se empieza a activar en el 2025 o 2026, si nosotros consumimos ese espacio fiscal para estas adiciones, estamos negando la oportunidad para que los corredores avancen. Es una discusión que tiene que ver con una responsabilidad fiscal que tiene el sector y el Estado frente a una limitación de recursos que no es menor.

Incluso frente a la discusión que planteó el presidente de priorizar proyectos de transporte limpio, que hacen parte de su Plan de Gobierno, mientras que hay otros proyectos que vienen sobre la base de un ejercicio que ya cerró financieramente su alcance, y que si empezamos a adicionar nos distraen del ejercicio principal que es tener una alternativa intermodal más eficiente, más económica y de mayor alcance.