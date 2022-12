$!Alza en precios no cede ¿Soportará el bolsillo de los colombianos?

El repunte en el precio de los alimentos sigue sin freno y para noviembre el dato de inflación volvió a sorprender para el alza en los productos de la canasta familiar.

Así lo reveló ayer el Dane, en su presentación mensual del Índice de Precios al Consumidor. La primera sorpresa corrió por cuenta de la variación mensual que fue de 0,77%, llevando a la inflación anual a ubicarse en 12,53%, llegando a cifras no vistas desde marzo del 1999.

En términos mensuales, las mayores tasas de crecimiento se presentaron en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,50%), transporte (1,35%), restaurantes y hoteles (1,18%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,05%). Mientras que, en variaciones anuales, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más creció (27,08%), seguido de las divisiones de muebles y artículos para el hogar (17,33%) y restaurantes y hoteles (16,84%).

De estos incrementos da cuenta la comerciante Deisy Castellanos, quien vive en el barrio Alfonso López y todos los días se traslada al centro a trabajar, donde escucha las penurias de las personas por el alto costo de vida. “Todo el día pasa la gente por acá quejándose, para arriba y para abajo, eso es una quejadera”.

Deisy comercializa libros y productos de papelería, es madre cabeza de hogar, tiene a su cargo a dos hijos “y he sentido mucho el incremento del costo de vida, antes uno podía comer carne, ahora no, toca suspenderla y remplazarla, incluso ni por el huevo porque subió a $600. Hay que consumir granos y verduras, aunque están carísimas, pero son necesarias. Ahora no tenemos derecho a comer carne, ni pollo y huevo de vez en cuando”.

Local

El Dane también evidenció que la inflación mensual de Bucaramanga fue de 0,81%, por encima del promedio nacional (0,77%).

Piedad Urdinola, directora del Dane, precisó que las subclases con mayor variación para noviembre son: papa (0,88%), servicios a la mesa o ‘corrientazo’ (0,88%) y la leche (0,77%).

En cuando a la variación anual, la capital de Santander registró un indicador de 12,90%, por encima del promedio nacional que es de 12,53%. No obstante, Bucaramanga hace parte de las cinco ciudades con menor variación anual en comparación con el resto de las poblaciones del país.

La directora del Dane indicó que las subclases que más jalonaron la variación anual son almuerzos en restaurantes o ‘corrientazo’ (1,46%), servicio de electricidad (0,87%) y la carne (0,64%).

Respecto al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, Bucaramanga está por debajo del promedio nacional, mientras que la capital se ubicó en 26,97%, el total del país fue de 27,08%.

Sobre la carestía, Deisy comentó: “El alza de los servicios públicos y el costo de vida de los alimentos, utensilios del hogar y de la ropa están por las nubes. Súper caro, caro, caro... Por ejemplo, iba al mercado y compraba una libra de carne en $10 mil hace cuatro meses atrás, ahora está en $16 mil. La luz estaba entre $80 mil y $90 mil para los estratos 2 y 3, ahora llega el recibo por $130 mil. No me imagino para los 4 y 5”.

