$!Área aprobada para licencias de construcción cayó 55,7%, en abril

Aunque el sector de la construcción ya retomó actividad laboral, el impacto del COVID-19 se siente.

El informe de Licencias de Construcción del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, publicó que en el abril en el país se licenciaron 311.675 m2 para construcción, 1.321.911 m2. De este total, 43.626 m2 fueron para Santander.

El área licenciada en este mes tuvo un descenso del 55,7% frente a abril de 2019 cuando fueron 98.648 m2. No obstante fue el 47,2% más comparado con marzo del 2020, cuando se solicitaron 29.628 m2. Cabe mencionar que en dicho mes, el sector estaba paralizado a causa del confinamiento.

Del total de terreno aprobado para edificar en el departamento, el 80% será para la construcción de viviendas nuevas, es decir, 34.886 m2.

“Las licencias aprobadas para construcción de edificaciones son una aproximación de la evolución futura del sector, dado que tienden a anticipar las iniciaciones de corto plazo, los niveles de área en proceso en el mediano plazo, y ayudan a identificar los puntos de quiebre de los ciclos económicos”, afirmó Hernán Clavijo, gerente Camacol Santander.

En este mes, todo el metraje aprobado para vivienda fue para No VIS, lo que llevó a que la Vivienda de Interés Social no registrara área licenciada. Sin embargo, al comparar el área licenciada con destino No VIS se evidencia una caída del 24,4%.

Clavijo manifestó que las medidas propuestas por el Gobierno Nacional, e implementadas por el sector edificador, han priorizado la reactivación de las obras que se encontraban activas cuando inició la emergencia y que se encontraban en curso cuando inició el aislamiento preventivo.

En lo corrido del año, en el departamento se han licenciado 298.477 m2. El 81% se ha destinado para proyectos no habitacionales.

Para Clavijo, estos resultados evidencian que la edificación de vivienda continúa jalonando el sector de la construcción. Además, espera que a medida que las actividades económicas retornen a su productividad, se empiecen a activar los proyectos que se encontraban en preventas pero que aún no habían iniciado construcción, lo cual puede dinamizar la actividad de licenciamiento para el segundo semestre de 2020.