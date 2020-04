Arroz y huevo, los productos con mayores incrementos de precio

Quién se resiste al arroz con huevo, quizá el plato colombiano más popular. Pero por estos días los productos de este matrimonio inseparable aparecen en las listas tanto de los que presentan incremento en el precio, como de los más escasos.

Así lo revelan los recientes estudios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Con relación del arroz, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicó que en su referencia comercial más vendida, el promedio es de 2.140 pesos por 500 gramos. Mientras que el huevo, por su parte, ha subido por el aumento en la demanda de este producto al ser la fuente de proteína más económica.

La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), seccional Santander, sostuvo que “el subsector de huevo viene haciendo grandes esfuerzos para entregar diariamente la producción de huevo a los diferentes canales. En este momento, no se presenta desabastecimiento, por el contrario, es un producto muy demandado”.

Martha Gómez, ama de casa en Bucaramanga, que hace el mercado para su hogar conformado por cuatro personas, aseguró que no han tenido problemas para conseguir estos productos de primera necesidad, pero “el cartón de huevos antes de la pandemia lo compraba en $7.200 y ahora lo consigo en $10.000 o $12.000, y también antes compraba tres kilos de arroz en $6.000 y ahora en $11.700”.

En el estudio de FAO, que arroja resultados de una encuesta que corresponden al periodo comprendido entre el 12 y el 18 de abril, se destaca que el arroz es uno de productos que ha tenido mayor desabastecimiento. Este cereal, alimento básico en Colombia, presenta problemas de falta de oferta en ocho de los departamentos encuestados.

El plátano, señala el informe, también muestra problemas de aprovisionamiento, al escasear en siete departamentos, mientras que el huevo presenta dificultades de oferta en cinco zonas del país.

FAO explicó que las causas del desabastecimiento tiene que ver con el precio, la no disponibilidad y la falta de transporte.

Un agricultor de Lebrija, por su parte, indicó que el precio del huevo subió debido a que incrementaron los insumos para las gallinas por las dificultades en el transporte.

En La República, citan al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, quien sostiene que el informe que presenta el organismo no podría demostrar el desabastecimiento en las regiones del país, sobre todo por el poco tiempo en el que se realizó el estudio. No obstante, señala que, en particular, el arroz y el huevo son dos productos que, por su valor en la preferencia de los hogares, y cuando hubo el fenómeno de acaparamiento, fueron de los más demandados por los consumidores.