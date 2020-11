Preguntas y Respuestas

La pandemia ha acelerado todos los procesos en las empresas, pero había unas que venían rezagadas, otras que tocó acelerarlas y como que el coronavirus le dio el empujoncito final. Desde este punto de vista, ¿qué papel juega la tecnología y la innovación en estos procesos de transformación digital?

La pandemia le dio el ‘empujoncito’ al asunto. Mira, la tecnología y la innovación juegan un papel protagónico definitivamente. Transformación digital es el término, la frase que utilizan las compañías y otras entidades, a veces del Gobierno también o sistemas educativos porque visualizan que ha habido nuevas tecnologías que vienen de innovaciones que conllevan a que cambien la forma en que funcionan las cosas, cambian modelos de negocios, cambian formas de vender, cambian formas de comprar y cómo este conocimiento no está dentro de las compañías en muchos aspectos, esto es de otros entes. Se requiere traer alguien de afuera que haya tenido exposición a las mismas para que diseñe internamente qué hace falta hacer para adoptar esas tecnologías, para adoptar esa innovación y poder transformar el negocio a eso. Es muy difícil definitivamente hacerlo, pero es requerido para la supervivencia y es muy difícil hacerlo, porque cuando uno se transforma en cualquier cosa, tiene que primero deshacer algo y después hacer algo nuevo.

¿Cómo se conecta aquí el trabajo remoto hoy en esta nueva realidad, porque eso evolucionó y hay diferentes modalidades que explicas en tu libro?

No solo la pandemia evolucionó el tema de trabajo remoto, lo revolucionó realmente y el trabajo remoto ya venía creciendo a pasos agigantado. El año pasado por primera vez hubo más personas a nivel global buscando trabajo remoto, que buscando trabajos de mercadeo o buscando trabajos de ingeniería. El asunto es que el trabajo remoto por mucho tiempo ha sido una ventaja competitiva por varios años. Porque las compañías que se abren a pensar en el trabajo remoto pueden conseguir mucho mejor talento del que de otra manera no podrían conseguir.

Imagínate que vas a buscar un experto en una labor y sabes que no vas a limitar la contratación de una persona solamente en Bucaramanga, sino a toda Colombia, estás multiplicando la cantidad de personas que puedes contratar aproximadamente unas 20 ó 30 veces, o piensa un poco más allá, no lo vas a limitar solo a Colombia, puedes contratar a una persona en cualquier sitio en Latinoamérica con tal que hable idioma español, o inclusive en cualquier parte del mundo y que hable español, estás multiplicando el número nuevamente por 10, entonces implica eso.

¿Cómo va a ser en el futuro la adquisición de talento en las compañías, con plataformas como Torre.co, que utiliza Inteligencia Artificial y Machine Learning en los procesos de selección?

Nosotros estamos rodeados de Inteligencia Artificial por todos lados, lo que pasa es que ya lo damos por sentado. Cada vez que usas Google, esa es una búsqueda, los resultados de búsqueda es inteligencia artificial en una escala máxima porque eso lo hacen cientos de miles de veces por segundo y en milésimas de segundo. Ahora bien, Internet combinado con Inteligencia Artificial nos ha cambiado la vida en forma drástica. Por ejemplo, si quieres volar de Bucaramanga a cualquier otra parte del mundo, toma solo un par de minutos saber cuál es el mejor vuelo para ti, basado en tu presupuesto, en tus preferencias, en tus puntos, en tus horarios, en donde quieres sentarte, etc.

En Torre.co estamos utilizando Inteligencia Artificial para que en un futuro cercano puedas encontrar la respuesta a la pregunta ¿cuál es esa persona? Pero eso ya en segundos, en minutos máximo, y que también las personas vean a la pregunta en dónde puedo trabajar esta tarde, en dónde puedo trabajar mañana, en dónde puedo trabajar el lunes, también tenga la respuesta inmediata y con dos clics llega a un acuerdo con la compañía y empiezan a trabajar. No hacen falta entrevistas, no hace falta eso porque ya hay tanta información que podemos hacer una predicción para ti, inclusive mejor de lo que tú mismo podrías predecir basado en el conocimiento que tienes.

¿Cuál es tu diagnóstico del emprendimiento en Colombia?

No es color de rosa, yo creo que ha mejorado, hemos hecho cosas interesantes recientemente, pero todavía hay mucha tela de donde cortar, hay muchísimas cosas por hacer, sobre todo porque creo que un mal índice de análisis es el emprendimiento como tal, porque para mi el emprendimiento es un medio, no es un objetivo. Lo que es importante es el emprendimiento de impacto basado en innovación. Nosotros lo que debemos estar pensando es qué podemos inventarnos, qué podemos hacer que puede que con un emprendimiento resulte explotando y resulte teniendo un impacto todavía mucho más grande. El objetivo es crear cosas que nadie más en el mundo ha creado e irte a comer el mundo, dejar de pensar que somos ciudadanos de segunda clase a nivel mundial y que solo estamos hechos para consumir y no para crear.

¿Qué debe tener un emprendimiento para ser atractivo a los ojos de un inversionista?

Esta pregunta la han respondido muchos inversionistas diciendo que es el ‘pitch’, el modelo de negocio o algo por el estilo. Yo te voy a decir la no tan obvia, y es que para la mayoría de los inversionistas, los emprendimientos más atractivos son los que no necesitan dinero. El trabajo del inversionista netamente como inversionista es hacer dinero y las mejores compañías en las que uno puede invertir son las que uno puede predecir que le van a ir bien así no invierta. Entonces lo que yo quiero es que con el dinero que yo te invierto, que te vaya todavía mejor, pero sé que así no te invierta te va a ir muy bien en todo caso.

Dentro de todo tu paso por Shark Tank y esta temporada que has hecho, ¿no se volvió un hábito escuchar y mirar emprendedores y seguir invirtiendo sin estar en el programa?

Sí claro, de hecho yo lo hacía previamente. La razón por la que yo resulté en Shark Tank es que ya tenía un récord haciendo inversiones como inversionista ángel. Yo llevo haciendo inversiones desde el 2010, siete años antes de que empezara Shark Tank en Colombia y lo he seguido haciendo. No es mi enfoque principal, es mi hobbie, como invertir en casinos, lo que hago es inversiones.

¿Qué se les puede decir a los santandereanos para llegar hasta las grandes ligas del emprendimiento?

En resumidas cuentas uno puede creer que va a hacer algo chiquito o que va a hacer algo grande y lo que resulte creyéndose es lo que va a ocurrir, uno puede optar por hacer algo que solo tiene impacto local en tu barrio, o impacto local en tu ciudad, o a nivel nacional, o a nivel Latinoamérica o a nivel mundial. En cualquiera de los casos el límite lo estás poniendo tú mismo, porque en todos estos casos los límites son imaginarios. Qué define a Bucaramanga, que define a Santander, qué define a Colombia, inclusive a Latinoamérica, son bordes imaginarios que alguien creó hace un par de cientos de años y que nosotros nos limitemos por esos bordes o no es también tan arbitrario como fueron esos límites en su momento.