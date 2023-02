Bucaramanga recibe educación financiera para evitar riesgos a la hora de invertir dinero

Esta semana la Superintendencia Financiera se toma a Bucaramanga para hablar de educación financiera, en especial para niños y jóvenes.

Por eso, María Fernanda Tenjo, delegada para el consumidor financiero de la Superfinanciera, reveló que hay un plan para identificar esas regiones donde ven que es posible llevar esa educación financiera y así prevenir actividades ilegales que jueguen con los recursos de los colombianos.

"Queremos que la población conozca los servicios financieros del sistema vigilado, que la gente sepa la importancia del ahorro y aprenda a llevar las cuentas de sus ingresos, gastos y costos, todo esto ayuda tomar mejores y adecuadas decisiones financieras", dijo Tenjo.

Hoy la Súper dará unas charlas que hacen parte de la semana de educación financiera en la casa del consumidor ubicada en la carrera 15 #31 -59, tercer piso del centro comercial Feghali.

Allí la Superfinanciera de Colombia impartirá estas recomendaciones y también estará con niños y jóvenes de colegios llevando educación financiera y en la casa del consumidor.

Tenjo precisó que lo importante es que las persona sepan identificar cuáles entidades son vigiladas y cuáles no, porque eso depende en muchos casos la legalidad de la inversión.

"Buscamos construir compromiso financiero para tomar las mejores decisiones, no solo en finanzas responsables, sino ser voceros dentro de las familias y círculos de amigos. Porque cualquiera puede adquirir un producto o servicio financiero, pero en muchos casos no estamos bien informados o no analizamos los riesgos financieros entre las opciones para invertir nuestro dinero, y algunas pueden ser engañosas", señaló la delegada.

Por eso, insistió en conocer todos los tipos de riesgos a la hora de entregarle la plata a una persona o entidad financiera, "hay que mirar bien a quién le estoy dando mi dinero, hay que revisar la página de la Superintendencia para saber si es vigilada o si mi depósito es seguro, que las personas sepan cuáles son los negocios detrás de esa persona o empresa".