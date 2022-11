Bucaramanga se propone ser un destino turístico inteligente, ¿cómo lo hará?

En resumen, cómo hacer para que la ciudad continúe funcionando de una manera armónica, para que los residentes en el día de mañana no sientan un rechazo hacia el turismo o este no se convierta en un inconveniente para la vida de las personas.

Cuando hablamos de un destino inteligente no nos referimos a un producto turístico, como cuando lo hacemos con turismo de naturaleza, cultural o deportivo, que son diferentes productos. El concepto de un turismo inteligente es más sobre la forma en que se desarrollan todas las actividades del turismo y cómo se integran con las complementarias o subsidiarias del turismo.

Es inteligente porque logra coordinar todas las áreas de la vida social, económica, cultural de un lugar turístico, para que las personas interactúen en ese espacio de una manera positiva.

¿Qué características tiene Bucaramanga para convertirse en un destino inteligente?

El obtener la denominación de destino turístico inteligente, más que un premio o reconocimiento, es una manera de gestionar el destino. Implica que tiene que haber una corresponsabilidad en la manera en cómo se desarrollan todas las actividades, tanto desde lo público como desde lo privado. También como una adecuada gobernanza del lugar.

Para verlo como un modelo factible para la región hay que entender el hecho de que sea un área metropolitana, esto implica que tiene un relacionamiento con otros municipios que hacen parte de esa oferta complementaria de actividades turísticas.

Fuera de eso, tiene iniciativas de turismo que se desarrollan en la ciudad y que conllevan a la participación directa de los habitantes, por ejemplo, cuando hablamos de los diferentes ejercicios de turismo comunitario que se vienen adelantando. Es un involucramiento directo de la comunidad en la actividad turística.

Uno de los cinco pilares que maneja el concepto de destino inteligente tiene que ver con la sostenibilidad y dentro de esta hablamos del bienestar de las comunidades que participan como uno de los agentes primordiales de ese modelo gestión turística.

¿Qué otros elementos se deben tener en cuenta?

También hablamos de gobernanza e infraestructura. Bucaramanga ha sido reconocida como una de las ciudades más competitivas del país porque cuenta con una institucionalidad fuerte, que jalona el desarrollo en las diferentes áreas de la economía y de la productividad local.

Entonces, son elementos importantes para sacar adelante un destino turístico inteligente, con la infraestructura y accesibilidad como pilares de este conjunto.

Lea:

¿Si no es un premio, entonces es una tarea?

Así es, como no es un premio, es más bien una tarea en la que nos ponemos todos los actores públicos y privados para que la ciudad se gestione de una manera diferente, que tenga en cuenta tanto el desarrollo de los habitantes como de esa población flotante, que consume servicios públicos, se moviliza en el sistema de transporte, genera una demanda de recursos naturales y residuos.

Esto invita a entender el territorio como un todo, que incluye, no solo a los habitantes, sino también a una población flotante que cada vez está creciendo más y que es necesario en este momento de la planificación incluirlos dentro de la proyección.

¿Qué beneficios traerá al turismo en Bucaramanga tener una denominación de destino inteligente?

Participar de un modelo de gestión como el de destinos turísticos inteligentes permitirá primero que Bucaramanga esté en ese mapa de destinos que están a la vanguardia del hacer bien, de hacer que el turismo sea un instrumento para el bien de sus propias comunidades, eso es uno de los principios fundamentales.

Este modelo pone mucha importancia en que la vida de los residentes sea de calidad, entonces esto es una de las primeras ventajas que nos trae un destino turístico inteligente. Cada vez más está demostrado que los turistas buscan destinos que se gestionan de una manera adecuada, no quieren ser parte del deterioro de un lugar. Incluso estamos viendo hoy día que están surgiendo listas de cuáles destinos no visitar en los próximos años porque tienen sobreturismo, deterioro de sus recursos naturales o porque las comunidades no están contentas cuando ven a los turistas.