Caos en la movilidad ha llevado a usar más tecnología y aplicaciones: Miguel Mc Allister

Hace 15 años, cuando era un estudiante de Ingeniería de Sistemas, con tan solo 20 años, el colombiano Miguel Mc Allister arrancó su carrera de emprendedor. Y desde entonces no ha parado de impulsar compañías exitosas con alcance internacional. Pasó de ser el cofundador de la aplicación Merqueo a un ‘tiburón’ en Shark Tank Colombia.

Miguel cuenta que le tocó hacer 80 presentaciones para fondear ese primer negocio, que años después se convertiría en el pionero en atraer inversiones duras al país. Solo un inversionista creyó en él antes de fundar Merqueo. Hoy es un referente del emprendimiento colombiano.

Vanguardia conversó con Mc Allister sobre el consumo digital, Bucaramanga y su rol en el reality de inversionistas.

¿Qué cambios trajo la pandemia en la forma de consumo digital?

¡Bastante! El hecho de que a ti te tocara obligatorio hacer ciertas cosas ayudó a que, en general, la gente se acostumbrara más a la tecnología y se sintiera más cómoda haciendo cosas que antes no hacía. Creo que al final el balance es muy bueno para la industria tecnológica, lo que hizo fue habilitar más usuarios, por ende, el mercado es más grande. Y si este es más grande, pues hay más interés de inversión extranjera y, adicionalmente, más personas para trabajar en esta industria. Eso fue clave.

Si te fijas, la tendencia de adopción siempre fue muy buena, cuando uno ve los números, lo que ve es que en 10 años a 20 años el mundo será muy digital, pero la pandemia dio una muestra de cómo se vería un mundo donde hay bastante desarrollo en ese sentido.

Lo que sí fue cierto es que gracias a la tecnología se lograron dar subsidios más eficientemente, bancarizar a un montón de personas, comunicarse, mandar información, explicarle a la gente qué estaba pasando y pedir cosas. Si esto hubiera pasado 20 años atrás hubiera sido un lío tremendo, en 20 años hemos construido bastantes cosas que nos permitieron que esto fuera menos grave de lo que fue.

¿Por qué hay personas que prefieren hacer su mercado virtual y ya no de manera presencial?

Es un tema de evolución en la forma en que la gente vive. No sé cómo está la movilidad hoy en día en Bucaramanga, pero estoy seguro que está peor que hace cinco años, por eso nos hemos concentrado en ciudades grandes donde moverse es difícil, y aún más (difícil) que te quede un supermercado cerca. Muchas veces no lo tienes u otras sí, luego se empieza a valorar mucho más el tiempo que se toma en ir hasta allá y que a veces no puedes en el tiempo que te vas a demorar, luego hacer el mercado y después subir todo eso a la casa. Entonces, es una hora o dos que finalmente no son tan agradables.

Ahora mucha gente dirá que le gusta ir a comprar las verduras o la carne, pero a quién le gusta ir a comprar el detergente o las bolsas de la basura, o la crema de dientes, eso no emociona a nadie, eso es una tarea y punto, que toca rellenar y hay cero emoción en ese tipo de compras.

Cuando lo ves de esa manera, entiendes que hay muchas personas que prefieren simplemente dar clic a unos botones y que les lleguen esos productos a su casa. Además, hay una gran parte de lo que se compra que no tiene ningún componente emocional y esos son un poco los conductores de esta industria.

En Bucaramanga está Merqueo, ¿cómo ha sido la dinámica en la ciudad?

Llevamos poco tiempo. Siempre cuando uno llega a una ciudad es un reto todo lo local. Por la geografía hace que todas las ciudades sean distintas. Lo que se consume mucho en un sitio es diferente a lo que se consume en otro lado.

Lo que nosotros consumimos tiene un componente local muy grande, aún seguimos en ese proceso de entender más el entorno local, los productores locales y lo que le gusta a la gente, pues llevamos poco tiempo en Bucaramanga, pero como todo, es una carrera de largo plazo y ahí vamos, ya estamos ahí.

¿Cuáles han sido las razones para que Merqueo se haya sostenido en el mercado de los emprendimientos?

Que la gente lo usa, que a la gente le gusta el servicio, eso principalmente, que si haces algo que la gente valora, eso es lo más difícil, uno tiene muchas ideas que a veces tienen buena aceptación y a veces no, eso es lo más importante, que la gente use las cosas y que les sirvan de algo.

¿Qué proyecciones tiene del consumo digital en los supermercados?

Todos los días, el canal que más crece en retail es el comercio electrónico. Cuando me refiero a canales son las tiendas de barrio, los supermercados e hipermercados, entonces, eso es lo que más crece, queriendo decir que cada vez hay más gente que se siente más cómoda dejándole esa tarea a una plataforma como Merqueo, pero eso no quiere decir que otras cosas no crezcan. Por ejemplo, los discounters (tienda de promociones) crecen mucho menos que el comercio electrónico, pero crecen.

Es un formato súper ganador e interesante, pero lo que te puedo decir es que cada vez hay más adopción y gente que encuentra en esto una solución. Pero lo que menos crecen son los supermercados. El mundo se está alejando de esos mercados grandes en donde hacer mercado te toma bastante tiempo y el sitio es más alejado. Eso sí está pasando por un momento más difícil y es que cada vez la gente quiere menos esa experiencia.

Ahora como ‘tiburón’, ¿qué debe tener un emprendimiento para llamar la atención?

Para mí, lo más importante es que la visión sea muy clara y que no sienta que si no estoy, no les va a ir bien. Es decir, si me gusta la idea, me gusta para donde van, la visión y lo que quieren lograr. Además, siento que ellos no me necesitan para lograrlo, eso me llama mucho la atención, porque uno como ‘shark’ quiere invertir en gente que sea capaz de hacer las cosas, no que uno sea el que le hace las cosas al emprendedor.

Creo que uno simplemente es una etapa en el camino, pero realmente el motor es el emprendedor, el equipo de emprendedores y es muy importante que como inversionistas uno sienta eso, que ellos lo van a lograr con o sin uno.