Colombia rompe récord en producción de aves en granjas, estas son las cifras de Fenavi

La influenza aviar está presente en todo el mundo. Nuestro primer caso fue en octubre del 2022, en el Chocó, reportado por el ICA. Y los otros focos fueron en traspatio y aves silvestres, para un total de 49 focos en siete departamentos. El último detectado estuvo en la isla de Gorgona. En esta primera oleada no tuvimos afectaciones en granjas, eso no fue suerte, sino que nos preparamos desde el 2005, cuando se tomó la decisión de tener granjas avícolas bioseguras. También tenemos una ley para la erradicación de enfermedades de ‘Newcastle’ e influenza aviar. Hoy Colombia es ejemplo de cómo controlar los brotes de influenza por aves migratorias.

36,3 kilogramos es el consumo per cápita de carne de pollo en Colombia en el 2022, según Fenavi.

Nosotros, el año antepasado, llegamos al consumo per cápita récord de 334 huevos. El año pasado disminuimos a 315. Lo que estamos viendo es una recuperación en el encasetamiento para el último mes, que es el número de aves que están alojadas en granja, que para el caso de huevo en marzo se rompió el récord de 5,2 millones. Es la primera vez en la historia que pasamos la cifra de 5 millones de aves, el promedio era 4,3 millones y 4,7 millones. Esto nos dice que hay más nacimientos, que la producción se recuperó y que por lo menos en este año superaremos lo del 2021.

El encasetamiento es el número de pollitas y pollitos de un día que entran a ser parte de la población de aves destinadas a la postura o al engorde, respectivamente.

El huevo es la proteína más barata. Incluso ha tenido una disminución de precio en los últimos meses, no se ha dado una inflación este año como se venía dando en el 2022, eso es por materias primas. También es una recuperación de la oferta. Qué estamos viendo, para los hogares colombianos consumir huevo es un tema de orgullo. A diferencia de otros países, como los europeos, en Colombia el consumo de huevos sigue aumentando. Se convirtió en el protagonista del desayuno y ahora se está volviendo una comida de otras partes del día.

La avicultura colombiana produce 2,9 millones de toneladas de carne de pollo, por la producción que se hace con 901 millones de aves en granjas.

¿Qué sucede en el mundo con esas dos materias primas?

Otros países están dejando de invertir en maíz como un futuro en temas de inversión y están volviendo a la bolsa. Eso había causado en otros países que aumentara el precio del maíz, no por un tema de demanda, sino por especulación en la bolsa. Hay una correlación muy directa. Repito, lamentablemente, nosotros somos tomadores de precio, en el mundo hay cinco productores de maíz y en Colombia el precio interno se basa en el internacional. Sí, estamos viendo una leve disminución, pero no tanto un impacto en los costos, esto ha permitido que no aumente. Se ha estabilizado en un rango alto.

En enero hubo una coyuntura en Colombia por cuenta de paros y bloqueos viales, sumado a las intensas lluvias, después la caída del puente que une el suroccidente con el centro del país. ¿Estos sucesos podrían afectar los costos de la producción avícola hasta Santander?

Todas esas afectaciones por bloqueo de vías significan mayores costos, es decir, al final se trasladan a los consumidores porque sencillamente en el país se volvió una realidad bloquear carreteras por unas necesidades insatisfechas, pero se afecta a toda la comunidad. Ahora, súmele la ola invernal y lo que pueda pasar por la caída del puente. Esto afecta los costos de producción de alimentos, no solo del sector avícola, sino de todas las actividades económicas. Tenemos que ser conscientes que cada vez que se bloquea una vía y no dejan pasar camiones, pues sencillamente se aumenta el costo del flete, el número de horas y el transporte. Y esos son los costos los que suben al final para los productores y consumidores.