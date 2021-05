Alejandro Almeyda, director de Fenalco Santander, aseguró que el 90% de los comerciantes han visto afectadas sus ventas hasta en un 80% durante las últimas semanas. "Los actos vandálicos, solamente en daños a fachadas, ascienden a los $3 mil 50 millones".

Ante esta situación, Fenalco solicitó a las autoridades restablecer el orden público. "Hacemos un llamado a los alcaldes del área metropolitana para que paren ya lo que está sucediendo. Los empresarios se han visto gravemente afectados y es importante que se le dé respaldo a la Policía para salvaguardar la integridad de los comercios y de las personas que están viendo afectadas su vidas y sus ventas", recalcó Almeyda.

Además, el líder gremial pidió sensatez ante el alto número de pacientes que mantienen en alerta la red hospitalaria de la región. "No entendemos por qué se siguen promoviendo marchas que ya no son pacíficas y que infortunadamente lesionan contundentemente a la economía de Santander".

El Director de Fenalco Santander advirtió que están en riesgo de perderse entre 150.000 y 200.000 empleos directos.

Lea también: Convocan en Bucaramanga campamento y olla comunitaria este fin de semana.

Falta autoridad

En medio de los desmanes, han resultado afectados diferentes centros comerciales como los ubicados en el sector de Cañaveral y Megamall, que han sufrido daños en sus fachadas y destrozo de vidrios.

Martha Leyder Bautista, presidenta de la Mesa Sectorial de Centros Comerciales, comenta que no solo se han visto perjudicados por los ataques a la infraestructura, sino también por las pérdidas económicas día tras día. "Inmediatamente anuncian una nueva marcha se baja el flujo de clientes. A la gente le da miedo sentirse todo el tiempo amenazada. Al bloquear los accesos, todo queda desocupado. La gente no sale por temor", lamenta.

Bautista recuerda que los locales comerciales deben abrir al público para poder sostener a sus empleados y al bajar las ventas deben hacer recorte de personal. "Almacenes que tenían 10 empleados en este momento están con dos o tres empleados. Muchos están vendiendo cerca del 50% de una jornada normal, porque se está perdiendo la venta de mediodía".

Lea también: Entrevista con la ‘Primera Línea de Bucaramanga': “Somos una línea de defensa no de ataque”.

La representante de este gremio asegura que esta situación frena la reactivación económica en medio de la pandemia. "En el sector de Cañaveral han sido violentados tanto centros comerciales, como bancos, supermercados y demás establecimientos que ofrecen productos y servicios que la gente requiere. Hay gran incertidumbre porque uno no sabe en qué momento lo van a agredir".

Por estas razones, los empresarios piden a los mandatarios una mayor autoridad. "Deben contrarrestar esos 20 o 30 vándalos. Es necesario capturarlos y castigarlos, están siendo muy benevolentes con estas personas que están agrediendo a la vista de todos. Lo que estamos viendo es una falta de autoridad", critica Bautista.

La mujer asegura que la Policía ha hecho bien su labor, pero nota la ausencia de las alcaldías y demás autoridades que deben adelantar los procesos judiciales contra los protagonistas de los actos vandálicos. "No se deben permitir los atropellos, estamos siendo muy afectados quienes queremos trabajar por unos vándalos, que son muy pocos".

Señales de tránsito

La infraestructura de tránsito tampoco se ha salvado de los actos vandálicos. Con corte a 15 de mayo, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga reporta daños a 15 semáforos y la vandalización a 74 señales de tránsito.

Se adelanta un balance para evaluar el resultado de los desmanes del pasado jueves en inmediaciones de la carrera 27. Según el informe preliminar, hay daños en el equipo de control local de semáforos en la intersección de la calle 56. Los semáforos de la carrera 28 con calle 56 están fuera de servicio, totalmente apagados.

La directora de Tránsito de Bucaramanga, Andrea Méndez, rechazó estos actos vandálicos, pues perjudican la movilidad de los ciudadanos y pone en riesgo la vida de los actores viales. "La accidentalidad está desbordada, se han registrado más de 24 muertos en lo que llevamos del año. Estos hechos desgastan a la Dirección de Tránsito en medio de la pandemia. Hay reducción del grupo de control vial y la inversión para arreglar los daños es alta".

Se estima que el costo de las reparaciones supera los $250 millones.

Protocolo

En una mesa de participación convocada por la Gobernación de Santander, la Personería de Bucaramanga propuso crear un estatuto de movilización específico para Santander para garantizar las marchas pacíficas, para brindar garantías tanto a manifestantes como al resto de ciudadanos.

"Deben converger todos los sectores, incluyendo gremios, sindicatos y estudiantes. La idea es construir en conjunto un estatuto metropolitano para determinar cómo podemos desarrollar esas marchas para que no se afecten los bienes públicos y la Policía no cometa exceso de fuerza. Se necesitan reglas de juego claras. En las manifestaciones a veces se presentan algunos hechos que infringen la ley y ahí es donde entra la Policía y el Esmad y se causa confusión, donde no hay ley, no hay orden, no hay un mando claro y todo se convierte en un caos total", aseguró el personero Daniel Arenas.