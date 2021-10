Comunidad de Los Santos pide atención a sus vías

La Mesa de Los Santos es uno de los paradores turísticos más importantes de Bucaramanga y su área metropolitana. Cada fin de semana, las familias deciden pasar su tiempo de descanso en cómodas y placenteras fincas en esta zona del departamento, alejados del ruido citadino. Además, cientos de familias viven en esta zona del departamento.

No obstante, a pesar de la expansión de este lugar y el recaudo del peaje por la movilización semanal de más de 4.000 vehículos, sus vías se encuentran deterioradas y sin mantenimiento. Esto ha dificultado el tránsito de los carros, especialmente por las vías terciarias y secundarias, donde algunos han quedado atascados por el lodo de estos caminos.

La comunidad ha sido testigo de cómo los vehículos que se movilizan por sectores como Monterredondo y Guayabal han quedado enterrados. Solo la solidaridad de los habitantes de la Mesa de Los Santos ha logrado sacarlos de la tierra.

“Las vías terciarias están en mal estado, son precarias. El mantenimiento periódico que le hace Construvicol no se encuentra bien ejecutado, pues no se hacen las actividades completas al no suministrar recebo. Solo desgastan la capa de afirmado que existe para contaminarla en los huecos con material lodoso”, señaló el colectivo social Juventud Santera.

Al respecto, Jaime René Rodríguez Cancino, Secretario de Infraestructura de Santander, aseguró que en la vía terciaria del Guayabal se solicitó a la concesión la atención, la cual iniciaría hoy.

“La semana pasada se hizo una visita con la interventoría y la contratista, donde se comprometieron con la comunidad a iniciar los arreglos”, explicó el secretario.

Pero este no es el único punto que requiere atención inmediata, de acuerdo con Juventud Santera. La vereda Las Delicias se encuentra en muy mal estado, al igual que la vía que conduce al hogar de asilo de ancianos y donde se está construyendo el hospital de primer nivel del municipio.

Si bien se logró el reparcheo desde el mercado campesino de Acuarela hasta el casco urbano de Los Santos, en el colectivo aseguran que muchas de estas obras no son de buena calidad: “El suministro de recebo desde hace varios años no se está llevando a cabo, lo que genera que mediante el raspado se deteriore el afirmado existente y se generen huecos intransitables en la vía”.