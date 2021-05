Comunidad paramuna pide reuniones de concertación

Para los habitantes de Vetas, el tiempo vale oro, tanto como el que existe en sus montañas. Sin embargo, los retrasos de las reuniones que hacen parte de las fases de concertación dentro del proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, los tiene en incertidumbre.

Angustiados por la falta de garantías por parte del Gobierno Nacional en este proceso, la comunidad de Vetas exige al ministro de Ambiente, Carlos Correa, el desarrollo de las reuniones de concertación en las que se consoliden acuerdos reales sobre la nueva delimitación ordenada por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T.361 de 2017.

“No tiene sentido que el Ministerio siga planteando el desarrollo de más mesas de trabajo virtual que no conducen a un diálogo efectivo entre el Estado y los habitantes del páramo, ya que durante los encuentros realizados de manera virtual, no se logró ningún avance. Los funcionarios del Ministerio de Ambiente llegaron siempre a imponer su criterio, limitaron la participación de las comunidades y no quisieron valorar ni atender ninguna de las propuestas presentadas por la comunidad”, aseguraron voceros de la comunidad, que “estos encuentros han generado desinformación y confusión”.

Aseguran que “las mesas de trabajo que plantean adelantar, ordenadas por el Tribunal Administrativo de Santander, no son más que una estrategia dilatoria con la que el Ministerio pretende eludir su responsabilidad de sentarse a la mesa con las comunidades a concertar la nueva delimitación”.

En entrevista con Vanguardia, el ministro Correa recordó que en Santurbán han realizado cinco mesas de trabajo en Vetas y una en Suratá. Además, hay un proceso de evaluación por la solicitud de las reuniones presenciales.

“Estamos adelantando contactos con 19 municipios más que quieren avanzar con encuentros virtuales. Hasta el momento, el resto de los municipios no han dado respuesta sobre la metodología semipresencial propuesta”, precisó el ministro Correa.

La comunidad paramuna le recordó al jefe de la cartera ambiental que se encuentra altamente avanzada en el proceso de vacunación, lo que podría favorecer para llevar a cabo los encuentros. “La movilización ciudadana se está dando por las vías de hecho, la pandemia ya no puede ser la excusa para mantener suspendida la etapa de concertación”.