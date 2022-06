Con el Programa Tu Futuro, la Fundación Forge entregará 50 becas para jóvenes en Bucaramanga

“Estamos trabajando para darle un impulso a la inclusión laboral desde la diversidad. En este programa, el 80% de becarios han sido mujeres, algo que es muy positivo con el tema de la inclusión del género en estos temas. Creemos que es posible romper brechas de género, socioeconómicas, étnicas, etc. para que los jóvenes logren vincularse al mundo laboral mucho más prometedor para ellos. Los invitamos a participar, no solo de la convocatoria, sino de las alianzas con Fundación Forge, para apoyar a las nuevas generaciones”, motiva María José Gómez, Directora país Perú y Colombia de la Fundación Forge.

Para aplicar a estas becas los requisitos que deberán cumplir en la solicitud son:

Yulieth Reyes, colombiana egresada de este programa cuenta que: “Programa Tu Futuro me cambió la vida, me permitió aprender, crecer y adquirir experiencia gracias a los talleres que hicieron que confiara en mí misma. Gracias a esta oportunidad, logré acceder a un empleo formal, ya que antes no me sentía del todo capaz de cumplir con todos los requisitos, pruebas o entrevistas. Forge nos enseña a los jóvenes cosas que parecen básicas, pero que no han sido explotadas para ayudarnos a desempeñarnos mejor y construir nuestro futuro”.

Los y las jóvenes han tenido la oportunidad de participar en estas convocatorias por más de 17 años en Latinoamérica, y actualmente el panorama laboral entre este tipo de población es poco optimista; por eso, “Programa Tu Futuro” tiene una gran acogida y es un gran aporte para las nuevas generaciones, porque en él encuentran gran cantidad de herramientas que les ayuda a potenciar sus habilidades y encontrar caminos para desempeñarse laboralmente.