Óscar afirma que ninguna autoridad vial se ha puesto en contacto con su papá o su familia, “como soy ingeniero civil, solicité un informe al Invías y a la concesión de la vía y no he obtenido respuesta”.

“La noche anterior llovió, había materia rocosa suelta en el talud y escarpe de la montaña, tocó sacar esa roca con una retroexcavadora. Afortunadamente la latonería de estos carros es resistente y no pasó a mayores, solo daños materiales. Eventualmente, si hubiese caído sobre otro tipo de vehículo, la historia hubiera sido distinta”, le narra Óscar a Vanguardia.

Cuenta que el lunes a las 5:00 a.m. su papá se dirigía a realizar una carga en su volqueta con destino a una planta de concreto, cuando una roca de 100 kilos le cayó encima.

Agrega que es una ruta muy transitada por cualquier clase de vehículos, “las necesidades de las vías cambian con la demografía y la carretera a Pescadero es la misma hace de hace 15 años”.

Para Óscar, se debe, primero, garantizar la estabilidad del talud y el Gobierno nacional debe intervenir con otra calzada en este sector, “no solo estamos hablando de Santander, estamos hablando de la vía que comunica el transporte de carga desde el centro hacia el norte del país”, insistió el ingeniero civil.

Invitó a la Dirección departamental del Invias a ejecutar programas de prevención y contingencia sobre esta vía; al gobernador de Santander y a congresistas electos, a buscar recursos que permitan mejorar las carreteras del departamento; a las concesiones, a que no se hagan las indiferentes con las necesidades viales, que intervengan.

“Como leí alguna vez: ‘Las vías de Santander son una carta de presentación de sus políticos, más no de sus ingenieros”.

Vanguardia se comunicó con Invías Santander. Sus funcionarios dicen que conocen el caso, “que en el momento del accidente no se estaban realizando trabajos, que el conductor pasó y la piedra le cayó, por ahora no hay alguna acción porque en ese punto no hay ninguna obra del Invías”.