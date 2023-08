Ya en varias estaciones de servicio de Barrancabermeja reportan escasez de gasolina y diésel, esto se debe a que el bloqueo vial en La Lizama, en la vía Bucaramanga, completa tres días.

Febecol confirmó que en las próximas horas habrá desabastecimiento de gasolina. Así lo reveló Farid Jones, director ejecutivo de la Federación de empresarios de biocombustibles y energéticos de Colombia.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y al gobernador de Santander para que solucionen el bloqueo. Esto ha obligado a no llevar combustible a las estaciones de servicio en Barrancabermeja. Esto no tiene ad portas de un desabastecimiento y no poder suplir el servicio en la ciudad”, aseguró Jones.