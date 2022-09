$!Conozca el estado de las obras de infraestructura vial en Santander

Vía Los Curos – Málaga

Veedor: Carlos Pieschacón:

Contratista: Consorcio Vías Colombia 066 (Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S. – 75% / sociedad Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Cbia – 25%).

Inversión obra + interventoría: $319.124 millones.

Trayecto: 122 kilómetros.

Objeto: mejoramiento, mantenimiento y gestión predial.

Plazo: 102 meses.

Inicio: 25 de junio de 2021.

Entrega: 24 de diciembre de 2029.

Avance físico: 6,4%

Avance financiero: 5,1%

Observaciones: el contrato actual no presenta atraso y avanza en seis frentes de trabajo. No obstante, con las fuertes lluvias siguen apareciendo nuevos sitios críticos que demandan recursos no proyectados inicialmente.

Bucaramanga - Pamplona

Veedor: Carlos Pieschacón.

Contratista: Concesionario Autovía Bucaramanga – Pamplona.

Inversión obra + interventoría: $1,4 billones.

Objeto: ampliación y el mejoramiento de la Vía

Trayecto: 134 kilómetros.

Inicio: 22 de julio de 2016.

Entrega: julio de 2041.

Avance físico: 11,2%

Avance financiero: 0%

Observaciones: atraso en 88 puntos, según el indicador de seguimiento. La totalidad de los frentes de trabajo están paralizados. Se proyecta una multa de por lo menos $6.500 millones. Hay un proceso de caducidad en manos de tribunal de arbitramento.

Troncal Central del Norte

Veedor: Carlos Pieschacón.

Contratista: Consorcio Isla Santander (Latinoamérica de Construcciones S.A. – 50% / Ismocol S.A. – 50%).

Inversión obra + interventoría: $223.679 millones (el presupuesto inicial fue de $153 mil millones).

Trayecto: 305 km (102 km están en Santander).

Objeto: mejoramiento y mantenimiento.

Plazo: 21,8 meses.

Inicio: 17 de marzo de 2021.

Entrega: 31 de diciembre de 2022.

Avance físico: 57%

Avance financiero: 37%

Observaciones: No hay atrasos y las obras avanzan a buen ritmo. En Boyacá, continúan trabajos de rehabilitación de pavimento existente entre Duitama y Capitanejo. En Norte de Santander, prosiguen trabajos de rehabilitación de pavimento entre Presidente y Pamplona.

En Santander, se han pavimentado 7 km de 22 en el páramo de Almorzadero. Se proyecta tener 15 km terminados a diciembre de 2022.

Invías destinó $50 mil millones de adición y ampliación de plazo hasta 31 de diciembre de 2022.

Transversal del Carare

Veedor: Carlos Pieschacón.

Contratista: Ingeniería de Vías.

Inversión obra + interventoría: $129 mil millones (presupuesto inicial: $81.013 millones).

Trayecto: 196 kilómetros.

Objeto: mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la carretera Tunja – Barbosa – Puerto Araujo.

Plazo: 21,4 meses.

Inicio: 29 de marzo de 2021.

Entrega: 31 de diciembre de 2022.

Avance físico: 55%

Avance financiero: 45%

Observaciones: hay atraso en siete puntos. Se repavimentaron 6 km entre Vélez y Barbosa. Avanzan obras entre Cimitarra y Vélez.

Ruta del Cacao

Veedor: Juan Carlos Niño.

Contratista: Concesionaria Ruta del Cacao.

Inversión obra + interventoría: $2,7 billones

Trayecto: 151,6 km de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

Objeto: mantenimiento de 46,58 km de calzada sencilla y 30,08 km de doble calzada. También rehabilita cuatro puentes, mientras que a 11 pasos elevados se les hace mantenimiento y se construyen otros 18.

Inicio: 13 de octubre de 2015.

Entrega: 2023 apertura al tráfico total. Fin de concesión: 2042.

Avance físico: 93,08%

Avance financiero: 100%

Observaciones: se han realizado reuniones con la comunidad del área de influencia para escuchar sus inquietudes sobre el proyecto y buscar una mediación en la solución de los mismos con el concesionario Ruta del Cacao. Hay fallas en la Unidad Funcional 5 presentadas en cuatro puntos del trayecto.

El concesionario informó que ocurrieron debido a filtración de agua en el terraplén por las fuertes lluvias y que no tienen relación con fallas geológicas. Adicional, se están implementando obras de manejo de aguas, reposición del cuerpo del terraplén y se finaliza con la instalación de mezcla asfáltica.

Mesa de Los Santos

Veedor: Mario Humberto Torres.

Contratista: Construvicol S.A.

Inversión obra + interventoría: $108.952 millones (presupuesto inicial: $57.560 millones).

Objeto: mejoramiento de la vía mediante la repavimentación.

Trayecto: 4 km de vías terciarias en la Mesa de Los Santos, 43 km de la vía secundaria y 18 km desde el Mercado Campesino a Los Santos.

Inicio: 5 de enero de 2005.

Entrega: 4 de enero de 2025.

Avance físico: 61%

Avance financiero: 178%

Observaciones: hay insistencia para que se termine la repavimentación de la vía principal hasta el municipio de Los Santos. Se restauraron resaltos y pintura de resaltos de concreto. Se logró la demarcación de la línea central en algunas zonas repavimentadas. No obstante, se “cita” que ya se está borrando en otras zonas. Se considera que debe hacerse un trabajo continuo y hace falta demarcación continúa de las líneas de la vía.

Solución vial Floridablanca - Girón

Veedor: Mario Humberto Torres:

Contratista: Gestión Vial Integral (Consorcio Corredor vial San Alberto).

Inversión obra + interventoría: $94.521 millones.

Objeto: los puentes peatonales Natura, zona franca y el retorno de Newport en Santander.

Inicio: 28 de abril de 2021.

Entrega: 31 de diciembre de 2022.

Avance físico: 39%

Avance financiero: 39%

Observaciones: se inició la ejecución de los puentes de Natura y Zona Franca, con fecha de finalización de octubre de 2022. El primer retorno proyectado quedó implantado en frente del predio de Ismocol. Se negoció el área afectada y se deberá aumentar el plazo en su ejecución previsto por el Invías. Se continúa en los trabajos de diseño para la glorieta del intercambiador de Malpaso y no es posible asegurar la ejecución de obra debido a los tiempos y posibles limitaciones contractuales.

Variante San Gil

Veedor: Marcela Gualdrón.

Contratista: Concay S.A.

Inversión obra + interventoría: $183.032 millones.

Trayecto: 9,6 km.

Objeto: construcción de 10 kilómetros de carretera nueva, un puente de 360 metros y un viaducto de 435 metros.

Inicio: 28 de agosto de 2018.

Entrega: 27 de enero de 2023.

Avance físico: 18,9%

Avance financiero: 28,1%

Observaciones: hay un atraso del 70% entre lo ejecutado (18,9%) y programado (62,3%). El proyecto tiene una multa por $3.013 millones y confirmada en $1.153 millones al resolver el recurso de apelación. Hay un plan de acción presentado por Conacy S.A. por valor de $33.662 millones. Se requieren aproximadamente $28.000 millones para adquirir 183 predios y un estimado global de $100.000 millones para culminar la variante. El pronóstico es incierto sobre el futuro del proyecto debido al incumplimiento por el contratista y el desfase en el valor del proyecto.

Duitama – Charalá – San Gil

Veedor: Marcela Gualdrón.

Contratista: Mincivil S.A. (cedido por el Consorcio PCT San Boy en octubre de 2021).

Inversión obra + interventoría: $348.225 millones (presupuesto inicial: $310 mil millones).

Trayecto: 132 kilómetros.

Objeto: pavimentación y mantenimiento de la vía.

Inicio: 29 de junio de 2021.

Entrega: 28 de diciembre de 2030.

Avance físico: 3,33%

Avance financiero: 3,33%

Observaciones: el contrato aún continúa en etapa de estudios, diseños (ajuste a diseños fase III), gestión predial y trámite de permisos ambientales. La ejecución del contrato se está desarrollando de acuerdo con lo programado. Se continúa con el plan de intervenciones años 2021/2022.