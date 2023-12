De la leña al gas: historias de dos familias que salieron de la pobreza energética en Santander

La gasificación rural es una forma de reducir la pobreza energética en Santander, en donde el 10,2 % de la población no tiene acceso a energía, como el gas natural para cocinar y preparar los alimentos, de acuerdo con el Índice Multidimensional de Pobreza Energética.

Para llegar a varias veredas de esta población del oriente colombiano, de 24.823 hectáreas, solo es posible a través de vías destapadas y se puede tardar más de una hora. No es fácil el camino, lo que evidencia la dificultad para acceder a servicios básicos, como el gas natural. Residentes del sector rural, en especial las familias de escasos recursos económicos, ahora son favorecidos con la llegada de este energético.

De acuerdo con el balance presentado por Unidad de Planeación Minero Energético, Upme, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cerca de 1’691.000 hogares en Colombia, es decir, casi 6 millones de personas, usan la leña, los deshechos y el carbón para cocinar, lo que ocasiona graves problemas respiratorios y la deforestación de 3.200 hectáreas de bosques y selvas cada año.

“La llegada del gas natural no es otra cosa que una bendición de Dios, porque no nos imaginábamos sus ventajas. Nos cambió la vida de forma positiva. Llevábamos toda una vida cocinando con leña, ahora con gas es muy cómodo y saludable”, dice entre lágrimas Dora Helena.

Antes, con su horno a leña, lograba una pequeña producción que la vendía en las cafeterías del municipio de Chiquinquirá (Boyacá), al cual llegaba a lomo de su caballo ‘Relámpago’ tras una hora de recorrido.

“Cambiar el horno de leña a gas natural me ayudó a aumentar la producción y a ahorrar más tiempo. Ya no tendremos que llorar en invierno, cuando solo encontrábamos leña mojada y no teníamos con qué cocinar. Pero más allá que una ayuda para mi negocio, es un beneficio para mi salud y el medioambiente”, relata Gladys en su negocio.