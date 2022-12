Denuncian encarecimiento del crédito para el agro en Santander: Productores padecen dura alza en tasas

“Es un cambio que golpea a los productores pequeños porque pasan de pagar intereses de 0,6 a 1,5. Entonces, ese productor no tendrá para pagar esos excedentes, llegan a las oficinas y no saben que las condiciones cambiaron y se van molestos”.

“Fui a pagar la cuota, me dijeron que $6 millones, luego que $9 millones y después que $16 millones... Y no hay plata para pagar”, narró este productor santandereano.

A corte de octubre de este año, los créditos otorgados por entidades financieras para proyectos productivos en Santander alcanzan los 25.438, para un valor de $1.236.097.000.

Asimismo, le hizo un llamado al Gobierno a fortalecer los recursos del programa de Incentivo al Seguro Agropecuario. Durante este año, se destinaron $73.280 millones a este programa. Agregó que el campo necesita implementar el seguro paramétrico y una mayor competencia en el mercado de seguros para el agro.

Insistió que, ante esta coyuntura, se podrían presentar problemas de siniestralidad de créditos agropecuarios, por eso, planteó que el Fondo Agropecuario de Garantías y el cuidado en la originación de créditos el Banco Agrario “deben ser una constante de la estrategia del Gobierno nacional”.

Productores vs créditos

Este productor de Rionegro lamentó que no tiene los mecanismos para pagar porque su economía está afectada, “uno no trabaja ni siquiera para el banco porque la plata no alcanza, será dejarme morir de hambre. Mi denuncia va porque me hablaron de una tabla de amortización en ese momento y ahora es diferente. Ellos dicen que suben los intereses y lo enredan a uno”, comentó.

El préstamo que sacó lo hizo para comprar un vehículo para la finca que tiene un proyecto productivo de cerdos. “Las primeras cuotas sí las pagué, no eran tan altas, incluso tuve un año de gracia. Me he dado cuenta que solo he pagado intereses porque el capital no ha bajado nada. Luego vino una ola invernal el año pasado y nos dieron tres meses de espera, pero después todo eso se sumó”.

Por la subida de las tasas, este productor vendió el carro para pagar el capital del crédito. Dijo que son unos $130 millones en interés y que su negocio no le está dando para cumplir los compromisos financieros. “Por ejemplo, el precio del concentrado está por las nubes, toca vender lo que queda del proyecto y pagarle a proveedores. Estoy endeudado por un lado y por el otro”.