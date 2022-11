Ecopetrol inició proceso para deshacer contrato de pilotos de 'fracking' en Santander

Durante la rueda de prensa de la presentación de los resultados de Ecopetro, el presidente de la compañía petrolera, Felipe Bayón, aseguró que la compañía inició el proceso para deshacer los contratos de proyectos no convencionales en Colombia, entre ellos el ‘fracking’.

Precisó que entre esos contratos están los acuerdos con ExxonMobile, compañía con la que tienen a cargo los pilotos de ‘fracking’ en Puerto Wilches.

“Formalmente pedimos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de los términos de los contratos por un periodo de 90 días, estamos esperando respuesta. Esto tiene la intención de darle a la ANH y al Gobierno tiempo para sentarnos y mirar el tema de los no convencionales”, explicó Bayón en la rueda de prensa.

Enfatizó en que desde Ecopetrol se mantienen en la decisión de pedir la suspensión, es decir, “pisamos el freno con los no convencionales. Si el Gobierno y el Congreso toman la decisión de que no se hagan en el país, Ecopetrol no va a hacer no convencionales”.

Dijo que la compañía petrolera ya ha deshecho los acuerdos con ExxoMobile para intercambios de participaciones en los bloques “y estamos deshaciendo los acuerdos. Estamos actuando de manera congruente y coherente con ese mensaje de no hacer no convencionales en Colombia”.

Suspensión de pilotos

“Se busca abrir un ‘compás’ de espera mientras se determina el futuro de los pilotos”.

Con esta afirmación, Ecopetrol anunció a mediados de septiembre que busca la suspensión temporal de los pilotos bajo procesos de extracción no convencionales, conocidos como ‘fracking’ o técnica de fracturamiento hidráulico.

La petrolera estatal le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender los dos contratos por un plazo de 90 días. El primer piloto se llama Kalé, que cuenta con un presupuesto de inversión de 76 millones de dólares, de acuerdo con la petrolera. El pasado 27 de marzo, la Anla aprobó la licencia ambiental para este proyecto.

El segundo piloto se llama Platero, operado por Ecopetrol y ExxonMobil. Tiene una inversión de 56 millones de dólares. La licencia de este proyecto todavía continúa en trámite.

Esto decisión se toma una vez ya pasó cerca de un mes desde que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, radicara junto a la cartera de Ambiente un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica en el país.

Los dos proyectos contemplan la realización de operaciones en Puerto Wilches (Santander). Estos contratos buscan adelantar la técnica ‘fracking’ para encontrar información científica, social, ambiental, técnica y operacional que después le puede servir al Estado para desarrollar la política de yacimientos no convencionales.

Contexto

No es la primera vez que se suspende el proceso de los pilotos, ya ocurrió en abril cuando un juzgado en Barrancabermeja admitió una tutela que suspendió los pilotos de ‘fracking’ en Puerto Wilches, interpuesta por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches y apoyada por 40 congresistas.

Luego a principios de junio, el Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la tutela interpuesta para suspender las licencias ambientales de dichos pilotos.

A su vez, el pasado 7 de julio, la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió negar una demanda que buscaba anular la reglamentación que le da vía libre al ‘fracking’ en Colombia.

Con esta decisión, el alto tribunal deja en firme el decreto y la resolución de reglamentación del ‘fracking’ en Colombia, que estaban suspendidos desde 2018, mientras se daba una respuesta de fondo a esta demanda.

Razones

¿Por qué Ecopetrol solicitó suspender los pilotos? De acuerdo con un comunicado, la compañía indicó que los dos contratos tienen derechos y obligaciones legales para el contratista, por lo que pretenden continuar, pero dándoles un manejo adecuado.

“En la actualidad no se han hecho obras civiles ni actividades operativas en los dos proyectos. Ecopetrol siempre ha sido respetuoso de las autoridades y de las instituciones y su actuación seguirá siendo conforme a esta premisa. Es y seguirá siendo promotor del desarrollo económico y social en la región del Magdalena Medio”, señaló la empresa estatal en el comunicado.

Asimismo, se comprometió a continuar los diálogos con las comunidades de Puerto Wilches.