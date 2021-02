El 65% de las empresas tienen

preguntas y respuestas

¿Cómo ha sido el proceso para la transformación digital de las empresas?

Para nadie es un secreto que en este último año hemos visto una aceleración de la transformación digital en absolutamente todos los sectores. En lo personal me emociona mucho porque, a pesar de los retos y dificultades que hemos tenido en todo el mundo por la pandemia, la tecnología nos ha ayudado en muchos sentidos, en temas de salud, economía, sociales, de comunicación. En este año y medio que he servido en el Ministerio, se ha avanzado en todos los temas de transformación digital, no solamente en lo empresarial sino en el desarrollo de habilidades y en la aceleración digital del Gobierno.

¿Cómo están las empresas en ese paso?

Hemos visto un avance diferente en el sector empresarial. Algunas empresas ya tenían esa visión y apuesta en la tecnología, y esto les facilitó volcar su proceso mucho más rápido porque venían ya con unas inversiones, idea e intención de cómo podían utilizar la tecnología no sólo para sus procesos internos sino como llegar con el comercio electrónico a través de diferentes canales. Hubo otras que no estaban listas, que hoy siguen buscando la manera de reinventarse, llegar a sus clientes y a nuevos mercados, entonces ha sido todo un reto.

Pasamos de tener en el 2020 un 25% de compañías que tenían sus planes de transformación a un 65% que ya tienen esa visión, según un estudio de la Andi. Cada vez más los líderes le están apostando más y eso es fundamental en la reactivación, continuar con las operaciones, innovar, abrir nuevos mercados. Hay retos grandes, pero tenemos avances.

¿Cómo ha sido el proceso de las empresas santandereanas?

Aquí en la región tienen la ventaja que la industria es fuerte, tienen un ecosistema de tecnología y académico que les ha permitido reinventarse, rediseñar procesos y abrirse por comercio electrónico. Estaba viendo el marketplace de Vanguardia, un espacio de conexión con los empresarios santandereanos, aprovechando la tecnología están ayudando a impulsar, sobre todo a los que no estaban listos, a que se acerquen, porque muchas veces las personas le tienen miedo a la tecnología, no saben por dónde empezar. Me parece una iniciativa buena. Para eso estamos en el MinTIC, estamos trabajando muy fuerte, no solamente para conectar sino para comunicar y reactivar. En esta reactivación tenemos una iniciativa que se llaman los Centros de Transformación Digital Empresarial, ellos están orientados a las Mipymes, que de manera gratuita se le hace un diagnóstico, una ruta personalizada y expertos le hacer le hacen el acompañamiento para que se transformen digitalmente.

Desde hace algún tiempo Bucaramanga ha venido trabajando para convertirse en Ciudad Inteligente, ¿Cómo nos ven desde el Ministerio en ese objetivo?

Estoy gratamente sorprendido por el esfuerzo que se ha realizado desde la Alcaldía y la visión estratégica que tienen del uso de la tecnología, no solo para ciudades inteligentes sino buscar soluciones, basadas en datos. Es una apuesta grande e importante que va más allá de instalar tecnología, es una visión de cómo servirle mejor a los ciudadanos, cómo facilitar el acceso a la información, que participen y que puedan aprovechar las tecnologías para mejorar la calidad de vida.

¿Todavía nos falta mucho?

A mí me gusta creer en la mejora continua, entonces siempre hay una oportunidad de dar un paso y se debe seguir trabajando. Se están aprovechando las herramientas que damos desde el Ministerio y que podemos a disposición de todas las Alcaldías y Gobernaciones.

Pero aún hay brechas de conectividad. ¿Cómo se trabaja desde el Ministerio para cerrarlas y avanzar como región?

Hay un objetivo claro y es cerrar este Gobierno con el 70% de los hogares con conectividad de alta velocidad, partimos del 50%. Lo que estamos haciendo es un avance a pasos agigantados y un referente a nivel de Latinoamérica. Cuando asignamos espectro, logramos tener 3.600 localidades con conectividad 4G y 2.600 que estaban en 2 y 3 G las pasamos a 4G. Estamos llegando a partes del país donde históricamente tenemos una deuda de conectarlos y brindar acceso a internet de calidad.

Otro programa es llevar hogares conectados, el objetivo es que 500 mil hogares de estrato 1 y 2 tengan acceso de alta velocidad, ya vamos más de 300 mil. Aquí en Santander tenemos un poco más de 9.000, pero esa tarea continúa. Y adicionalmente, vamos a conectar 15.000 Centros Digitales, serán principalmente colegios públicos, puestos de salud y resguardos de comunidades indígenas donde tendrán conectividad gratuita de alta velocidad por 11 años, es una inversión superior a $2 billones.

