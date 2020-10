El 72,5% de los hogares de la ciudad tienen una situación económica difícil

Por donde se mire, el 2020 no ha sido un año fácil. ¡Qué lo digan los hogares!

Según la Encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en septiembre, el 72,5% de los hogares bumangueses manifestó tener una situación económica ‘peor’ a la vivida en el 2019 frente a un 1,3% que sostuvo que era mejor. Para un 26,2% estuvo igual.

Además, el 98,3% de los hogares consultados de Bucaramanga opina que la situación económica del país era ‘peor’ con respecto a la del mismo mes de 2019, y sólo 65,7% mantiene la esperanza que será mejor dentro de un año.

El poder adquisitivo para la compra no tiene un panorama muy alentador. El 85,1% de las jefes de hogar manifestó que no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos y alimentos, etc.; y el 95,2% no tiene posibilidades de adquirir elementos para el hogar como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrónicos, entre otros.

Finalmente, al momento de la encuesta, sólo el 2,3% de las familias consideraba que podrían salir a vacaciones durante los próximos 12 meses; es decir, que el 97,7% no hará ningún viaje recreativo.