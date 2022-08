El 84,2% de las familias en Bucaramanga no tiene plata para ahorrar en este momento

Francia Ariza Plata y Óscar Monguí son vendedores informales en el Paseo del Comercio, en el centro de Bucaramanga. Ayer, mientras montaban su puesto ambulante y organizaban los libros para la venta, contaron cómo ven la economía de la ciudad y el país. Ahora es el turno de leerlos y revisar las recientes cifras de la Encuesta de Pulso Social del Dane para julio del 2022.

El 42% de los hogares bumangueses considera que su situación económica comparada con la de hace un año es peor o mucho peor.

“Creo que la economía va de mal en peor, por ejemplo, esta mañana hablaba con mi esposo, nosotros vivimos del comercio ambulante e informal, le decía que si esto no cambia, recojo y me voy. No sé qué hacer, no tenemos un ‘plan b’, no sabemos de qué vamos a vivir, esto está terrible, nuestras ventas no dan ni para comer. La verdad uno regresa a casa y no provoca volver porque se ven personas pasar por el Paseo del Comercio, pero no gastan”: Francia Ariza.

335.763 hogares en Bucaramanga cree que su situación económica dentro de un año, comparada con la situación actual, será igual.

“La gente ya no está gastando, sobre todo en agosto. Hemos visto que las compras de productos se han disminuido hasta en un 60%, por ejemplo, tenemos un cajero en frente, pero ventas nada. No sé qué está pasando, si de pronto el dinero en los bolsillos no está alcanzando. Estamos rogando que se acabe este mes para ver si con septiembre, con amor y amistad, esto se reactiva, o con la temporada de fin de año se arregla la situación económica y el comercio”: Francia Ariza.

El 74,6% de las familias de Bucaramanga afirma que hoy la situación económica del país, comparada con la de hace 12 meses, es peor o mucho peor.

Jaime del Río / VANGUARDIA La Feria Bonita moverá 10 millones de dólares en la economía de Bucaramanga “No se le puede echar la culpa al Gobierno de Petro, ni al Gobierno anterior, porque la economía está en crisis es por la pandemia, por la guerra entre Rusia y Ucrania. La recesión que estamos viviendo es mundial, no solo para los vendedores informales en Bucaramanga y Colombia, esto es a nivel internacional”: Óscar Monguí.

415.167 familias bumanguesas aseguran que la situación económica del país dentro de un año comparada con la situación actual será igual.

“La gente sí gastó mucho al final del año pasado, salió a comprar y a viajar, pero ya no hay plata y (están) endeudados. No hay para ahorrar. Este panorama lo veo muy terrible. Se gastó mucho y ahora no hay cómo solventar los compromisos del hogar. Ya no se puede ahorrar. Antes como había buenas ventas uno decía: “tengo la alcancía”, (pero) ya no se puede porque no hay plata para ahorrar”: Francia Ariza.

El 78,8% de los hogares de Bucaramanga dice que, comparando la situación económica actual con la de hace un año, no tiene en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.

“El alza de los precios nos tiene ‘jodidos’. Por ejemplo, nosotros somos del sector de papelerías y el incremento del costo de vida es fatal para nosotros, le han subido mucho a los productos y los insumos. Y la gente sí o sí debe comprar una cartulina, un par de zapatos o un cuaderno. Por ejemplo, una cartulina pasó de $900 a $1.600 o la cartilla ‘Leíto’, de $1.800 a $3.600”: Óscar Monguí.

El 84,2% de las familias bumanguesas afirma que, actualmente, no tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos.