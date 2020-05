El derecho, confinado

“Ellos están haciendo trabajo en casa, pero hay demasiados procesos que están atrasados. La justicia este año sólo ha trabajado 60 días de corrido. No hemos tenido justicia y hay procesos que han surgido en este momento de abusos laborales y problemáticas familiares que no se han podido adelantar”, aseguró Gime Rodríguez, gerente de Rodríguez Correa abogados, que a causa del confinamiento y el teletrabajo “los abogados estamos a la deriva porque dependemos de que se abra el Palacio”.

“El confinamiento generó que el Consejo de la Judicatura, que es el gerente de la Administración de Justicia dispusiera la suspensión de los términos judiciales, salvo algunas excepciones, relacionadas con las privaciones de la libertad. Ya se cumplieron dos meses de suspensión de términos y en este momento los Palacios del país están cerrados, y los abogados litigantes no hemos podido realizar labores”, manifestó Rodrigo Parada Rueda, miembro directivo del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Como expone, no han podido devengar ingresos, ya que la evolución de estos procesos dependen sus ganancias.

Este grupo de profesionales litigantes, que en Colombia podrían sumar más de 100 mil, aseguran que desde hace dos meses no han podido ejercer su profesión debido a que los juzgados están cerrados, a causa de las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

En medio de la pandemia, los empresarios colombianos no son los únicos que sufren por el cese de actividades y productividad, también algunos profesionales independientes, como los abogados.

Si bien ellos comprenden la situación por la que se atraviesa, están de acuerdo con las medidas implementadas y también buscan salvaguardar su vida y la de su familia; el cierre del Palacio de Justicia frenó todos los procesos, principalmente los laborales, civiles y administrativos. En el caso de los penales, se han podido seguir adelantando de manera virtual.

Juicios virtuales

Debido a la coyuntura actual, en los juzgados sólo se están adelantando algunos juicios penales de manera virtual.

Sin embargo, Evaristo Rodríguez Gómez, presidente honorario Sintralitigantes, sostiene que el proceso no es tan sencillo ya que no pueden acceder a los expedientes porque estos procesos no está digitalizada lo que impide un buen ejercicio.

“Muchos de estos documentos los escanean y los suben a una plataforma, pero eso no es digitalizar. Si estuvieran en la nube, sería más práctico este proceso”, reiteró Rodríguez Gómez.

Para ellos lo más preocupante es que la cuarentena se extendió hasta final de mayo y no saben si existen posibilidades que sean por más días e incluso si el Palacio de Justicia abra sus oficinas o continúen con teletrabajo.

“Ellos están haciendo trabajo en casa, pero hay demasiados procesos que están atrasados por esta situación. La justicia este año sólo ha trabajado 60 días de corrido. No hemos tenido justicia y hay procesos que han surgido en este momento de abusos laborales y problemáticas familiares que no se han podido adelantar por esto”, aseguró Gime Alexander Rodríguez, gerente de Rodríguez Correa abogados.

Afirmó que a causa del confinamiento y el trabajo remoto por parte de los funcionarios judiciales, “los abogados estamos a la deriva porque dependemos de que se abra el Palacio”.

Lo cierto es que mientras la cuarentena continúa, muchos abogados litigantes del país están en vilo con su situación económicas. Los colegas consultados por Vanguardia aseguran que han acudido a fondos comunes para brindar una mano a los que lo necesitan y así aliviar un poco la situación económica de estas familias.

“Las implicaciones graves con los profesionales independientes es porque el Gobierno no advierte que muchos de ellos, no solo abogados sino de otros sectores y oficios, no tienen más ingresos que su día a día sin la posibilidad de recibir ingresos en estos momentos. La situación actualmente es caótica para los abogados. Algunos se están muriendo de hambre”, advierte Parada Rueda.