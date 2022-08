$!¿El Magdalena Medio, una región autónoma? Análisis

El director de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB, Alfredo Álvarez, sostuvo que el concepto del Magdalena Medio es sociocultural, antropológico y económico, más que administrativo, que se ha construido por organizaciones sociales, no gubernamentales y empresas estatales como Ecopetrol.

Aunque esta iniciativa no es nueva, porque hace 20 años hubo incluso una gran jornada firmas, pero sin apoyo político, esta vez, al parecer, tiene mayor asidero.

75% es la producción de crudo de Barrancabermeja frente al total de Santander.

Panorama económico

¿Por qué los ojos están puestos en el Puerto Petrolero? Porque Barrancabermeja se ha considerado ‘de facto’ como la capital del Magdalena Medio. Y los municipios aledaños del sur del Bolívar, oriente de Antioquia, sur del Cesar, la Provincia de Yariguíes en Santander y el Magdalena Boyacense tienen mayor conexión con el Puerto Petrolero de manera geográfica, económica y cultural.

De entrada, el principal impacto lo llevaría Santander, porque le quitarían, administrativa y territorialmente, a su segundo municipio más importante y otros más como Puerto Wilches, Cimitarra y Sabana de Torres, poblaciones productoras de hidrocarburos, que aportan regalías a Santander.

De acuerdo con el Dane, para el 2021, el valor de la economía de Barrancabermeja estuvo por el orden de los $15,7 billones, de los cuales la industria del petróleo equivale al 70%. Esto ha hecho que el Puerto Petrolero sea catalogado como la sexta economía municipal del país.

Este municipio santandereano aporta el 27,2% del PIB de Santander, siendo el primero en agregar valor, por encima de la capital. A su vez, es el segundo con mayor número de empresas del departamento para un total de 15.645 unidades de negocio, detrás de Bucaramanga.

Según la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, este municipio posee el 66% de la producción industrial de Santander a través de la refinación de petróleo. Y genera el 75% de la producción de crudo del departamento.

Las otras ramas de la economía que más aportan valor agregado son: construcción ($2,8 billones), comercio ($920 mil millones), industria de alimentos y bebidas ($830 mil millones), metalmecánico ($645 mil millones), servicios de ingeniería ($201 mil millones) y transporte ($134 mil millones).

Con base en este panorama, la directora de Probarrancabermeja, Susana Meza, dijo que no solo se resaltan los aportes económicos de la producción petrolera, sino el potencial de desarrollo de esta zona, que la han hecho representativa en áreas como transición energética, producción agrícola y transporte multimodal.

“Sin embargo, sí hay una realidad evidente y es que no hemos sido tenidos en cuenta en los planes para el país. La región ha sido olvidada con o sin intención”.

Regalías

Para Javier Acevedo, analista de datos económicos, magíster en Administración y excoordinador de la UIS Barrancabermeja, la creación de este nuevo departamento le quitaría la mayoría de regalías a Santander porque los municipios ribereños son los mayores productores de hidrocarburos y, por ende, son los que generan más regalías para la región.

“En el bienio 2021-2022 se presupuestó que Santander recibiría de regalías alrededor de $390 mil millones, de los cuales $200 mil millones dejaría de percibir el departamento. Además, el presupuesto santandereano oscila entre $1 billón y $1,2 billones al año, es decir, se podría castigar un 20% del presupuesto. En definitiva, Santander quedaría desfinanciado para sus proyectos de regalías”, explicó Acevedo.

Asimismo, las partidas para ciencia, tecnología y medio ambiente, que salen de regalías también se verían afectadas y eso impactaría en los proyectos que ejecutan las universidades en Santander.

Acevedo precisó que una característica de los departamentos es ser autosostenibles a partir de sus ingresos, en especial del recaudo tributario, que corresponde en promedio al 70%. “El gran municipio sería Barrancabermeja, entonces habría que mirar qué tanto le conviene porque es el que más tiene presupuesto y este pasaría a ser departamental, y se debería invertir en las demás poblaciones, que en su mayoría son pobres. ¿Esto desfinanciaría la inversión en Barrancabermeja o la potenciaría?”, preguntó.

Advirtió que para el análisis de la conformación de un nuevo departamento se debe tener en cuenta cuál será la dinámica económica que se daría porque las pretensiones de este Gobierno es ir frenando la dependencia de la producción petrolera.

Impactos

Para la decana de la Udes, si le quitan Barrancabermeja al departamento, este perdería su lugar como la cuarta economía del país, debido a que el Puerto Petrolero le aporta cerca del 60% de ingresos en exportaciones minero-energéticas: “Sería un golpe fuerte a la balanza comercial de Santander, solo quedaría Bucaramanga y el área metropolitana, más otros municipios, jalonando las exportaciones”.

Mientras que, para Barrancabermeja, según la académica, sería un gran logro de un sueño que han trabajado durante muchos años, y junto con el Magdalena Medio conforman una región que ha resistido por su posición de centroizquierda. “Se fortalecería su economía propia, en especial el comercio y sus servicios”.

Sin embargo, Jorge Hernán Silva, director de la Universidad Cooperativa en Barrancabermeja y Magíster en Educación, afirmó que no se podrían saber los verdaderos impactos, debido a que no se conoce ningún estudio con rigurosidad académica o un estudio gubernamental que tenga un análisis respecto a esta situación.

“A priori podría pensar que no existiría ningún impacto económico y que el departamento de Santander, especialmente Barrancabermeja y Bucaramanga, seguirán siendo ciudades muy dependientes entre sí”, puntualizó Silva.

Insistió en que, al no existir un estudio, todo sería una mera especulación. “Se requiere una preparación importante en liderazgo, en infraestructura física y tecnológica, para afrontar el reto de administrar desde Barrancabermeja esta zona regional o departamento. Sería un reto muy grande para el sector público, para los privados y desde la academia”.

Otra mirada tiene Álvarez Orozco, quien afirmó: “El programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Organización Femenina Popular y Credhos han realizado ejercicios de delimitación del territorio, lo han planeado y caracterizado. Entonces, los estudios y diagnósticos no son nuevos para la región. Entonces diluir la discusión en estudios para la viabilidad de un departamento es una cortina de humo, los hacen desde hace tres décadas y están actualizados, evidencian los vínculos sociales, culturales y económicos de la región”.

Susana Meza, directora de Probarrancabermeja, señaló que sí habrá afectaciones en la economía santandereana, “ya que Barrancabermeja cubre la demanda de combustibles del 80% del interior del país y aportamos casi el 30% al PIB del departamento. Pero a su vez, esta sería una gran oportunidad para que el departamento fortalezca otros sectores económicos, como ya lo ha venido haciendo”.

Sostuvo que esto será un debate que se tendrá que dar con toda la sociedad a profundidad, un debate en el que se tenga en cuenta a las comunidades, al sector público y al privado.

Por su parte, Rincón consideró que esto representaría un ‘castigo’ a Santander porque su capital ha visto con recelos y diferencias a Barrancabermeja.

“Por ejemplo, se han hecho ejercicios de integración, incluso entre cámaras de comercio, pero no han dado frutos. Ellos han aportado muchos años el petróleo y están esperando inversión y ser el polo del Magdalena Medio”.

Concluyó que Santander descuidó ese brazo y lo perderá. “El pasado no perdona y ya es tarde para cuidarlo y buscarle recursos. Y el hubiera ya no sirve. En este pulso, Santander no tiene la fuerza empresarial en este momento para ganarlo”.