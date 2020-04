Los comerciantes de los centros comerciales también se ven afectados por el impacto del COVID-19. Y es que el más reciente estudio de Fenalco Santander dejó en evidencia que las afectaciones en disminución al sector han sido entre el 90,5% y el 96%.

Los almacenes que hacen parte de estos espacios tuvieron que cerrar y las ventas cayeron considerablemente, salvo para quienes se encargan del abastecimiento.

Algunos, como las heladerías y los restaurantes se tuvieron que reinventar y ahora minimizan el daño mediante los domicilios. Otros empezaron a promover las ventas online y hay quienes están quietos, a la espera de abrir pronto.

No obstante, el impacto ha sido fuerte y a la problemática se suma el pago de arriendo, administración y servicios públicos.

Un comerciante le informó a esta redacción que su local de ropa lo cerró hace una semana porque no llegó a un acuerdo, y le estaban cobrando sin abrir; entonces hicieron un convenio para cerrar.

“En estos momentos el almacén lo tenemos metido en la casa y desde allí estamos ofreciendo nuestro producto a los clientes de toda la vida, pero nos ha tocado vender a bajo precio”, sostuvo.

Por su parte, Martha Leyer, representante del sector Centros Comerciales Fenalco Santander, señaló que es una operación compleja para todos.

“El comercio está muy afectado y ellos le preguntan al centro comercial qué alivio me van a dar, no puedo pagar la administración, no puedo pagar el arriendo. Pero resulta que el centro comercial tiene su propia vida y es una propia empresa, entonces nosotros tenemos que seguir pagando agua, luz, mantenimiento de equipos”.

En el caso de los arrendamientos, Martha Leyer sostuvo que “la idea es que la gente concilie. Hay dueños que han realizado rebajas y otros que no; hay gente que otorga plazos, pero todo se ha derivado de una conciliación”.

En cuanto a la operatividad de los centros comerciales durante la época de la pandemia, agregó que existen ciertas diferencias, porque hay centros comerciales que cerraron, pero Cañaveral, por ejemplo, continúa con su labor, debido a que tiene ocho bancos, 30 cajeros automáticos, dos casas de cambio, el Éxito, Servientrega, Efecty, y eso genera mucho movimiento.