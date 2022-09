$!Empresarios de Santander se declaran optimistas, pero al mismo tiempo cautelosos con la situación económica

Resultados variopintos se evidenciaron en la reciente Encuesta de Ritmo Empresarial para el segundo semestre del 2022, con base en lo que pasó en los primeros meses del año.

La muestra fue de 371 empresarios en 79 municipios de Santander, correspondiente a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Estos empresarios ven con optimismo lo que vendrá para el próximo año en cuento a ventas y generación de empleo, pero al mismo tiempo les preocupa los altos costos de insumos y materias primas. Asimismo, se reveló que la mayoría de los encuestados no exporta, sea porque sus productos o servicios no son exportables o porque no conoce el proceso para hacerlo.