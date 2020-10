Suricata Labs, APPS.CO y MinTIC adelantan la semana número diez, de un proceso de dieciséis, del Programa de Crecimiento y Consolidación. Elkin Albarracin, líder metodológico, explicó que parte del desarrollo ha estado dispuesto a la formación financiera, mejoras de producto, comunicación de la propuesta de valor y estructura de costos. Así también opinó que la pandemia por el coronavirus, Covid-19, ha impulsado a las organizaciones, ajustando nuevas propuestas de valor y nuevos productos en sus servicios.

“Ha sido un muy buen proceso tanto para los empresarios, como para el equipo de mentores y administrativo. A pesar de la virtualidad, nos hemos acoplado y hemos logrado avanzar de manera adecuada en el proceso, tenemos ya algunas lecciones aprendidas que podemos tener en cuenta en un futuro proceso. Es importante que los empresarios entiendan que deben sostener en el tiempo lo que se está construyendo ahora , ya que no se trata de un proceso a corto plazo, de lo contrario a futuro pueden verse perjudicados. Estos son nuevos aspectos tecnológicos propiciados por el entorno se han incorporado en la sociedad humana y se quedaran”, recomendó el líder de Suricata Labs.

Elkin Albarracín explicó que los 20 equipos están pasando por un proceso de transformación digital (virtualidad, teletrabajo, entre otras), que se estimaba se viviera en un futuro no mayor a los 3 años. Aspectos como el hecho de no visitar un cliente puerta a puerta y ahora tener que contactarlo por redes sociales, ha transformado los procesos comerciales. La inclusión de costos en presupuestos relacionados con marketing y pauta digital han aumentado; la facilidad que dan las herramientas de marketing digital al momento de segmentar mercados y poder controlar a qué público se llega y a cuál no, se ha convertido en una tarea diaria del sector empresarial.

“Es el momento en que el empresario debe dejar el “querer” e irse por el “deber”. Si no lo hace, se queda. Este año 2020 ha hecho que los negocios se repunten tecnológicamente. En el Programa de Crecimiento y Consolidación de APPS.CO del MinTIC, más del 80% de las empresas, por ejemplo, han rediseñado su portal web y otras tantas están en su creación. Así también han impulsado sus productos por medio de redes sociales”.

La digitalización ofrece oportunidades de crecimiento en distintos sectores y en cualquier tipo de empresa. La implementación de ellos conlleva a una mejora en sus procesos y se presume que, en los próximos años, más de la mitad de los ingresos de las compañías procedan de un producto digital. Elkin Albarracín señaló que se trata más que una tendencia y en una realidad.

Panel Empresarial

Suricata Labs, APPS.CO y MinTIC, adelantan el Panel Empresarial del Oriente 2020, el evento de relacionamiento empresarial más grande del oriente colombiano, por primera vez desde un entorno 100% digital. Es el espacio de empresarios y oradores que ven la oportunidad de generar desarrollo, inversión e incluso intercambios comerciales entre los asistentes. Usted puede hacer parte de este espacio totalmente gratis los días 2, 16 y 23 de octubre, registrándose en el portal web www.panelempresarialdeloriente.com.