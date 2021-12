El pasado 3 de agosto, un deslizamiento afectó un tramo de cinco kilómetros del Gasoducto Gibraltar que abastece de gas a Bucaramanga. Desde entonces dicha planta está fuera de servicio y el transporte del gas se ha hecho desde La Guajira.

De acuerdo con Carlos Buitrago, gerente general de Promioriente, empresa responsable del gasoducto, un deslizamiento de tierra afectó un tramo de cinco kilómetros, pero también se reportaron en esa época otros deslizamientos que afectaron el derecho de vía del gasoducto. Esto comprometió la estabilidad e integridad de la planta.

“Primero determinamos el alcance del daño que encontramos en ese tramo de cinco kilómetros. Con el fin de controlar la situación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, tomamos la decisión de construir tramos temporales con el propósito de eludir las zonas con inestabilidad en el terreno”, explicó Buitrago.

De acuerdo con la empresa, estos tramos temporales se encuentran en la etapa final de construcción.

“Para volver a reparar el terreno nos demoraríamos más de seis meses. Entonces la decisión más oportuna fue el diseño de los tramos alternos. Se tiene programada la finalización de obras, inicio de protocolos de llenado y restablecimiento del servicio de transporte de gas natural en el sistema de transporte Gibraltar – Bucaramanga entre el 10 y 15 de diciembre”, indicó el funcionario.

Buitrago le comentó a Vanguardia que Promioriente es el primer afectado por dicho daño, toda vez que el gasoducto no está en funcionamiento y por tanto no genera rendimientos.

“Quienes más estamos interesados en que el gasoducto funcione de nuevo somos nosotros. Al no transportar gas, no estamos entregando el servicio y pues no se percibe la remuneración que teníamos estimada por esos activos”, enfatizó el gerente de la empresa responsable por el transporte del gas.

Los precios

Por el incidente en el gasoducto, los proveedores de gas del área metropolitana y Soto Norte han tenido que transportar el servicio desde La Guajira. Dicho traslado sería el responsable en el aumento del valor del gas.

A esta redacción han llegado las denuncias de ciudadanos que indican que el recibo de gas en los últimos dos meses ha llegado con aumento en la tarifa sin que suba el consumo.

“El gas comenzó a subir de precio desde finales de agosto. Ahora el recibo llega $2.000 o $3.000 más caro sin que suba el consumo”, comentó Alfredo Muñoz, habitante de un conjunto residencial en Real de Minas.

Al respecto, Juan Felipe Rojas Serrano, gerente de Vanti, indicó que el valor del servicio ha aumentado cerca del 25% en el área metropolitana por temas del transporte.

“Estamos comprando principalmente gases de la Costa, a un costo mayor del negociado con Gibraltar. Según lo que tenemos entendido es que hay dificultades para acceder a la zona donde está el daño. Esperamos que esté cerca la fecha en la que vuelva a funcionar Gibraltar”, dijo el directivo.

“Esperamos que el evento de fuerza mayor del transportador se solucione para revisar de qué forma se puede normalizar la tarifa”, agregó Rojas Serrano.