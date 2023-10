“La transición energética necesariamente va a ser pero en este momentos somos los que vamos a soportar la transición, no se puede prescindir de las refinerías y las empresas que hoy producen diésel y gasolina, en el futuro producirán electricidad. El mundo está hablando de la transición, pero el 82% de la energía que produce el mundo es fósil, lo que pasa es que el reto es como reemplazar toda esa energía; el mundo no nos va a esperar, el planeta no nos va a esperar, necesitamos hacer el cambio pero no será posible sin las refinerías, por lo que tienen que ir optimizándose, haciendo el proceso más amigable con el medio ambiente”.

Cabe mencionar que el hidrógeno es la alternativa que, en los últimos años, ha ganado más popularidad en la carrera hacia la transición energética.

Siga leyendo: El mercado laboral salvó la competitividad de Bucaramanga, pero se ‘rajó’ en infraestructura y medioambiente