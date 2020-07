En mayo, mujeres fueron las más afectadas por el desempleo

la informalidad

Dane, en mayo, el 46,8% de los ocupados en las 23 principales ciudades eran informales.

Al comparar el resultado con el mismo mes del 2019, cuando la informalidad era del 47,9%, se refleja una disminución del 1,1 puntos porcentuales. Es decir que en el quinto mes, la población ocupada informal fue cuatro millones 300 mil personas, un millón 440 mil menos que el año pasado.

La reducción de los informales no está relacionado a que haya incrementado el número de personas que laboran en la formalidad, gozando de un contrato que les garantice el acceso a la seguridad social, sino al aumento significativo del desempleo que se vivió en mayo de 21,4%, por cuenta de la pandemia.

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en este informe el organismo redujo el formulario de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. No se entregó la medición trimestral, porque no hay cálculos de los meses de marzo y abril (tiempo donde regían las medidas de aislamiento preventivo obligatorio), ni por regiones, motivo por el cual aún no se tienen cifras de la informalidad en Bucaramanga y su área metropolitana.

Por género, según el Dane, el 46,9 de las mujeres ocupadas eran informales frente al 46,7% de los hombres.