$!En primer semestre, exportaciones desde Santander crecieron 10,5%

Santander sigue ganando espacio en los mercados internacionales en productos y servicios no minero energéticos.

En el primer semestre, 229 empresas del departamento le apostaron a la internacionalización de sus negocios. Este relacionamiento comercial llevó a que se lograran ventas por US$314 millones, de los cuáles, petróleo y sus derivados representaron el 53,3% y los demás el 46,7%.

Según reveló el informe del Observatorio de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, CCB, las ventas de productos no minero energéticos sumaron US$ 147 millones, lo que significó un aumento del 10,5% frente al primer semestre de 2019 que fueron de US$ 131,5 millones.

Aunque las ventas totales mostraron un descenso del 45,5%, esto como consecuencia de la reducción en los productos minero energéticos, dice el informe.

Los negocios internacionales fueron realizados por 229 empresas, de las cuales, 51 ingresaron por primera vez a los mercados extranjeros y 178 han permanecido activas desde 2017.

Las nuevas exportadoras realizaron negocios por US$12,4 millones. Sobresale en este grupo que el 68,2% son empresas jóvenes que no tienen más de cinco años de operación. En los productos exportados prevalecen los animales vivos, aparatos eléctricos y cereales.

Las 178 empresas que han permanecido activas en el comercio internacional, su volumen de ventas para el 2020 representó el 91,6% de las exportaciones de Santander. Más del 60% de estas son compañías de gran tamaño y con edades superiores a los 10 años.

Destinos comerciales

Al menos 73 países fueron socios comerciales. Entre los principales destinos estuvieron Estados Unidos con productos cafeteros, aluminio y frutas, gracias al Tratado de Libre Comercio vigente; y Europa, con el café y la fruta. En cuanto a nuevos destinos se resalta Irak, con productos ganaderos, y Namibia, en menor escala, con maquinaria para el proceso del café.

Durante el primer semestre del año ingresaron nuevos productos a la canasta exportadora por valor de US$23,4 millones, entre los cuales se destacó la actividad pecuaria, encabezada por la comercialización de bovinos.

En el ranking nacional de exportaciones, el departamento escaló siete posiciones ubicándose en el puesto 11. Se ubicó cercano a regiones como Risaralda y Huila.