En Santander se entregaron $106.218.000 en el 2021 por cuota monetaria del subsidio familiar

El subsidio familiar es un sistema que busca proteger al trabajador de menores ingresos. Se alimenta del 4%, que aportan los empleadores en cada nómina cuando le paga al empleador.

Es decir, cada vez que el empleador le paga a su empleado su sueldo de ahí le descuenta ese 4% y ese porcentaje va a unos operadores que son las Cajas de Compensación Familiar, ellos distribuyen ese dinero en algunos fondos y programas.

Sobre este subsidio y otros temas como informalidad, cuota monetaria y Cajas de Compensación habló Julián Molina Gómez, superintendente del Subsidio Familiar, con Vanguardia.

¿El Subsidio Familiar tiene unos fondos y programas para destinar los recursos, cuáles son?

Hay tres grandes: Fovis que es el subsidio entregado para vivienda; el otro es el Fosfec, que es una especie de auxilio del desempleo; y la tercera es la famosa cuota monetaria, que antes se conocía realmente como el subsidio familiar, esa cuota es el auxilio que se le da a cada uno de los beneficiados del trabajador de menores ingresos.

¿Esa cuota monetaria en cuánto está para Santander?

En el país esa cuota monetaria varía entre $23.000 y $62.000 dependiendo del lugar en donde las personas trabajan. Si es rural se acerca más a $62.000, y si es urbano, estará por el orden de los $23.000. Para el caso de Santander será de $38.340.

¿Cuáles son los beneficios de esa cuota?

Esa cuota es un subsidio líquido, es decir, es un dinero que se le entrega al trabajador por cada afiliado que tenga derecho. Se ha podido establecer en qué se gastan la cuota, por ejemplo, algunas personas la gastan en transporte. En pandemia se ha usado para amparar la canasta familiar y completar bienes de primera necesidad. Su objetivo es buscar que los trabajadores de menores ingresos puedan tener un mejor bienestar.

¿Ese 4% en qué más se invierte?

Alimenta el dinero que se destina para los parques de recreación de las cajas, los colegios que hacen y administran las cajas. Hay un fondo que se llama Foniñez que se dedica a focalizar e primera infancia. Las cajas emplean ese dinero en inversión para recreación, educación, deporte, niñez.

¿Cuál es la radiografía del subsidio familiar en el país y en Santander?

La cuota monetaria para Santander estuvo en el 2021 en signo positivo, se pagaron 2.991.000 cuotas en total, eso representa $106.218.000 entregados en Santander. En el caso de Colombia hemos entregado 5 millones de cuotas mensuales, eso quiere decir que hemos entregado más o menos 60 millones de cuotas a nivel nacional.

¿Cómo ve a las tres cajas que operan en Santander: Cajasán, Comfenalco y Cafaba?

La funcionalidad de las Cajas de Compensación en Santander es eficiente y eficaz, que le ha servido al trabajador de menores ingresos en potenciar sus ingresos y buscar el ascenso social.

¿Qué piensa sobre la iniciativa de eliminar el aporte del 4% a las cajas dentro de los parafiscales?

Absolutamente inconveniente. Siempre he creído que el sistema del subsidio familiar es una ganancia social del trabajador, no es un gasto adicional del empleador, es una ganancia del trabajador porque es parte de su salario, lo que ellos reciben a partir del subsidio familiar, no lo siento como una especie de regalo al trabajador, simplemente es un derecho y un deber del empleador de darle mejorar el nivel social de sus empleados.

¿Cuáles son las cifras de aportes a salud, vivienda, empleo entre otros?

Para Santander, el sistema de Subsidio Familiar entregó 850.000 subsidios de vivienda, para un total de $20.800 millones. En cuanto a Fosfec, se pagaron 10.752 beneficios económicos de emergencia por un valor de $19.239 millones durante el 2021.

¿El subsidio de empleo cómo se comportó en pandemia?

En pandemia el subsidio fue importante por el desempleo, entonces la solicitud de subsidios efectivamente se disparó y en eso las Cajas de Compensación fueron aliadas estratégicas del Gobierno nacional para entregar ese auxilio de emergencia.

¿Si alguien tiene una queja qué debe hacer?

Tenemos tres canales, pero el más efectivo es internet, eso solo ingresar a la página de la Superintendencia del Subsidio Familiar (ssf.gov.co), ahí ponen la queja y nosotros haremos lo propio, que es proteger los derechos del trabajador frente a las administradoras y ante cualquier vulneración del subsidio familiar.

Uno de los grandes problemas del mercado laboral colombiano es la informalidad, ¿qué piensa sobre ese situación que le resta a la formalidad, de la cual vive el subsidio familiar?

La informalidad les genera muchas restricciones a los trabajadores, es decir, les minimiza sus derechos, les resta fuerza y les queda más difícil siendo informal tener un ascenso social, que siendo formal. Un ejemplo es el sistema de subsidio familiar, si usted es formal puede ser beneficiario de tantos subsidios y acceder a servicios que ofrecen las cajas. Pero hay personas que prefieren la informalidad.

¿Qué piensa de esos empleadores que ven el aporte del 4% como una carga en la nómina y en los parafiscales?

Los empleadores deben informarse sobre cuáles son los servicios que tienen las cajas para sus trabajadores, muchos de ellos desconocen efectivamente qué ofrece la Caja de Compensación, tal vez ahí radica que, en algunos de ellos, exista una especie de animadversión a pagar el 4%. Por ejemplo, las Cajas de Compensación ofrecen a los trabajadores colombianos un cupo en los colegios, los servicios de recreación y deporte en balnearios y parques.

