Entrevista | "Colombia necesita 150 mil programadores y en Santander se entrenan mil": Diego Tarazona

Campus nace entre enero y febrero del 2021, en plena pandemia, por una apuesta de dos emprendedores santandereanos, Diego Fernando Tarazona y Andrés Lizarazo, para tener una casa de software.

El pasado 26 de enero, Campus Programmers Land inauguró su sede principal en Zona Franca Santander, convirtiéndola en empresa pionera en la formación e inserción laboral para desarrolladores de software y exportación de la industria 4.0 desde Santander para el resto del mundo.

Además de ser el primer hub (centro) de tecnología de la región, que proyecta capacitar de manera gratuita a jóvenes entre 17 y 25 años de estratos 1, 2 y 3, busca convertirlos en programadores de software de talla mundial, quienes recibirán formación en habilidades blandas e inglés, y esto les permitirá acceder a ofertas laborales que superan los 1.000 dólares mensuales.

Por eso, Vanguardia conversó con Diego Fernando Tarazona Pinzón, cofundador de Campus, sobre su visión de región, esta apuesta novedosa y el impacto que tendrá este emprendimiento.

¿Qué necesidades vieron para crear este emprendimiento?

Con mi socio Andrés vivimos la necesidad de demanda de programadores, ya que el país y Santander se estaban quedando sin programadores. Entonces dijimos “vamos a entrenarlos”. Ahí nace, con una visión de suplir esa demanda y hagamos algo para no quejarnos y formar programadores.

Tras arrancar este proyecto, ¿cómo llegaron a Zona Franca Santander?

Para llegar a Zona Franca, primero hay que recordar que entre 2021 y 2022 nos propusimos entrenar, lo hicimos en un espacio de 100 metros cuadrados con 20 jóvenes, luego pasamos a otro de 600 metros cuadrados con aproximadamente 90, y ahí vimos que sí éramos capaces de formar y entrenar, que no solamente solucionamos nuestras necesidades, sino también cómo le cambiamos la vida a estos jóvenes.

Tocamos puertas a empresas en México, Centroamérica y Estados Unidos, entonces ellos cuando vieron el proyecto se sumaron y vinieron a Bucaramanga, donde no solo se enamoraron de la propuesta, sino de la ciudad. Ahí decidimos hacer un proyecto más grande con un enfoque internacional, tanto para atender las necesidades locales como las de Latinoamérica. Ese fue el momento indicado para trasladarnos a Zona Franca, que es un espacio que se desarrolló con ese enfoque de ser el mayor proveedor de servicios de la región al exterior. Este movimiento es para tener más capacidad de seguir creciendo con un enfoque internacional.

¿Cuál es la razón de esa escasez de programadores en Santander?

La escasez de programadores no solo es un problema de Santander, es de Colombia. Una vez llega la pandemia genera la necesidad de transformarnos de manera más acelerada. Esto no arranca desde el 2020, esto viene creciendo en la última década, lo que hizo la pandemia fue acelerar lo que iba a suceder y empresas del mundo tanto tradicionales como nuevos emprendimientos empiezan con una sola misión: desarrollarse digitalmente. Ahí está la demanda de programadores.

Solo para atender la demanda de Latinoamérica se requieren al menos 3 millones de programadores, y para atender a Colombia se necesitan alrededor 150 mil. Entonces, en ese proceso, empresas de todos los países vieron que su capacidad no era suficiente y decidieron buscar a nuestros desarrolladores.

La gran ventaja es que este trabajo es 100 % remoto. Y hoy muchos de esos programadores en Colombia atienden en gran parte a empresas y países diferentes al nuestro.

¿Qué elemento de valor tiene Santander para que ustedes se fijaran en la región?

En un principio nosotros iniciamos con un concepto de formación y luego lo cambiamos a un concepto de entrenamiento. Vimos en Colombia las estadísticas, de eso no es ajeno a nuestra ciudad, que el 50 % de los jóvenes que hoy salen del colegio no van a una universidad. Por eso, montamos un modelo en el cual pudiéramos abrir las puertas aquellos jóvenes que se quisieran desarrollar y entrenar en habilidades que hoy el mundo necesita, esa es la programación, pero no es la única, hay muchas otras.

Bajo ese esquema estamos buscando jóvenes que deseen que su vida les cambie en corto tiempo porque las empresas en este momento están pagando a personas con poca experiencia, es decir, programador junior al menos 1.000 dólares. En Santander vimos el potencial de jóvenes que hoy se quieren desarrollar y tienen la actitud, la lógica matemática y la disciplina para poder aprender en corto tiempo. También Bucaramanga es una ciudad muy conectada, que está a 30 minutos de todo.

¿Cree que a Santander le falta más oferta académica en programación?

Creo que a Santander y a toda Colombia les falta oferta académica desde lo técnico, tecnológico y profesional. Hoy el mundo está gestando nuevas necesidades, donde nuestro sistema educativo no está preparado para eso. La ventaja es que son habilidades que se pueden aprender en el corto plazo. No necesitamos cinco años de formación, sino que en tan solo un año podemos desarrollarlas, y poder salir a trabajar.

¿Qué debe hacer ese joven que se quiere formar?

Solo es ingresar a nuestra página web (campuslatinoamerica.com), registrarse y exponer sus motivos. Una vez surtido ese paso, lo contacta nuestro soporte y hace un proceso de vinculación. Si nosotros logramos formar mil jóvenes, estos en un año empiezan trabajar y ganan 1.000 dólares, lo que quiere decir que le traerán a la ciudad un millón de dólares mensuales. Y si logramos entrenar a mil jóvenes por año, no solamente traemos ese millón de dólares, sino que la región será referente para otros países y departamentos. La meta ambiciosa es llegar a los 5 mil jóvenes, quienes le dejarán a la ciudad 15 millones de dólares de ingresos mensuales. Esto es un aporte importante porque sí o sí queda en la ciudad porque el trabajo es de manera remota, y de esta manera hacemos crecer nuestra economía.