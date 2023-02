Entrevista | Santander hace parte de la ‘columna vertebral’ de Ecopetrol: Felipe Bayón

El viernes pasado, Felipe Bayón, presidente saliente de Ecopetrol, visitó el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), en Piedecuesta, junto con el presidente de la junta directiva de la compañía petrolera, Saúl Kattan, para presentar la nueva red de innovación abierta Econova.

La empresa invertirá 18 millones de dólares, cerca de $89 mil millones, para la puesta en marcha de cinco centros de innovación en Santander, Bogotá, Caribe, Antioquia y Meta. En el departamento funciona la investigación para la descarbonización.

El ICP tendrá un rol protagónico en esta red, ya que cuenta con una capacidad única en el país, talento e infraestructura tecnológica y científica altamente especializados, por eso liderará y orientará las investigaciones para la transición energética y la industria. Para ello aprovechará el conocimiento de sus 200 investigadores que integran 40 áreas experimentales.

Vanguardia aprovechó esta ocasión para hablar con Bayón sobre su salida, los proyectos en la región y otros temas neurálgicos de la petrolera colombiana.

¿Cómo va la búsqueda de su sucesor en la presidencia de Ecopetrol?

Es una responsabilidad de la junta directiva de la compañía que está trabajando de manera diligente en ese proceso y será una decisión netamente de la junta.

¿Qué logros le entregó al país en su paso por la petrolera?

No me gusta hablar en primera persona. Lo que sí es cierto es que me voy agradecido con 18 mil colombianos y colombianas, y 130 mil contratistas que todos los días hacen posible que el país tenga gas, gasolina, diésel y ‘jet fuel’, petroquímicos y transmisión de electrones por medio de ISA.

Hoy Ecopetrol está entre las cinco compañías más seguras del mundo desde lo industrial. En la actualidad tiene una producción que se ha recuperado después de la pandemia, cuando puso el freno de manera abrupta en el segundo trimestre del 2020.

En este momento, la compañía tiene una mayor capacidad de refinación. El año pasado arrancamos la expansión de operaciones.

¿Dentro de esos logros, cómo se ubica la transición energética?

Además, la compañía es líder en transición energética en renovables con 208 megavatios. Vamos para 900 megavatios en el 2025. Tenemos solar, eólica, biomasa, geotérmica e hidrógeno.

En el 2023, Ecopetrol debe aprobar financieramente dos proyectos de generación de hidrógeno verde, uno en Barrancabermeja y otro en Cartagena, para producir 9 mil toneladas en cada uno. Esto se complementa con captura de carbono. Esto comprueba que la petrolera es resiliente, que sale de las crisis y de las pruebas más difíciles.

Se ha rumorado que el Instituto Colombiano del Petróleo se va de Santander. ¿Qué postura tiene la empresa sobre esto?

El ICP lleva 37 años entregándole ciencia, innovación, patentes y tecnología a Santander y Colombia. Ahí tenemos científicos y doctores de clase mundial. Se queda en la región, continúa en Santander, no hay duda para eso.

Aquí, desde Piedecuesta, anunciamos la creación de la red de innovación abierta de Ecopetrol, que se llama Econova, con la que trabajaremos con la academia, industrias, sector público y gremios para expandir el alcance de la ciencia y la tecnología.

Lea también: Santander será el centro para estudiar la descarbonización de Colombia

Desde la región se cuestiona la lentitud para modernizar la refinería de Barrancabermeja. ¿Por qué no se han invertido los recursos para hacerlo?

Hemos seguido invirtiendo en la refinería, por eso fue escogida en el 2022 como la mejor de América Latina. El año pasado fueron $900 mil millones y este año pueden ser $1,2 billones. Las inversiones no se han detenido.

Estamos estudiando qué viene para la refinería. Lo seguro es que llegarán equipos nuevos de conversión para que la refinería avance en la soberanía y transición energética, es decir, descarbonizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Eso se hará con la introducción del hidrógeno verde.

¿Cuándo se verán los primeros resultados de la generación de ese hidrógeno verde?

Tenemos un proyecto que debe llegar a aprobación de la junta directiva en el tercer trimestre de este año, para unas 9 mil toneladas de hidrógeno verde, producido a través de la electrólisis con energía renovables.

Si se aprueba, tardará unos años en construcción. Pero permitirá que las necesidades adicionales de la refinería se respondan con hidrógeno de energías renovables. La planta no existe, pero sí tenemos tres electrolizadores.

Este se utilizará, en primera medida, para fines industriales.

¿Y el ‘fracking’ en Santander?

Nosotros hemos sido claros con este tema. Trabajamos muy juiciosos para preparar los proyectos pilotos de la extracción no convencional. Pero también hemos dicho que si el Gobierno nacional y, particularmente, el Congreso de la República deciden que no hay ‘fracking’ en Colombia, entonces Ecopetrol no lo hará. Pero nosotros seguimos buscando otras fuentes de hidrocarburos tradicionales porque queremos ser más gaseosos, con unos descubrimientos en el mar Caribe y con las operaciones en Casanare. El país necesita más gas porque la transición energética es con gas.

Hoy Santander es el único departamento del país que tiene presencia de todos los negocios de Ecopetrol, aquí hay exploración, producción, transporte y refinación, y ahora la transición. Santander seguirá siendo parte de la columna vertebral de la compañía.