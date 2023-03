“Estar por fuera del sistema financiero condena a microempresarios a la pobreza y a la informalidad”: Asomicrofinanzas

Dice que, en este momento por la inflación y baja en las ventas, sí o sí deben recurrir a inyección de recursos por medio de créditos para tener un extenso muestrario, despachar clientes, costear nómina e insumos y financiar la producción, “eso sí con la esperanza que paguen la mercancía a 30 días, sino se complica la situación. Entonces, los bancos si nos prestan para eso, no nos dan más de $5 millones”.

Pese a la informalidad financiera propia de los colombianos, gracias a los productos microfinancieros se vienen apoyando la superación de la pobreza y llegando a esta población de la economía popular, afirma Asomicrofinanzas.

A esto se suman las dificultades que tienen los microempresarios y de quienes tienen negocios por cuenta propia para acceder al crédito, como la falta de RUT, carencia de registro en cámaras de comercio y el no pago de aportes a salud y pensión al Sistema de Seguridad Social.

“El 81,2 % de los micronegocios decide no acceder al crédito, esto sumado a que el 73,3 % de los colombianos ahorra en su vivienda y el 14,2 % se financia con crédito informal clandestino, como el ‘gota a gota’”, asevera María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas.

Asomicrofinanzas reveló que 2,8 millones de personas fueron atendidas en el 2022 con un crédito formal en Colombia, para 2 millones de desembolsos y una cartera de $18,85 billones.

Los operadores de microcrédito tienen presencia en los 1.103 municipios del país, con un aumento del 14,8 % en el número de desembolsos y 23,5 % en el monto desembolsado comparado con el 2021, de acuerdo con Asomicrofinanzas.

Bucaramanga y la economía popular

Ante esta realidad, la presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas concluye que una de las trampas de la pobreza entre los empresarios es no acceder al sistema financiero y condenarlos a la informalidad, “por eso nuestra apuesta es más microfinancieras, menos ‘gota gota’”.

Para Gélvez, otras dificultades para los microempresarios es el papeleo de las entidades financieras para que les otorguen créditos. “Algunos emprendedores o pequeños negocios no acceden porque no cumplen con los requisitos como referencias comerciales de mínimo un año”.

“Durante la séptima versión del tour nos dimos cuenta que las y los pequeños empresarios del cazado padecen penurias para producir por el aumento del precio del dólar, el encarecimiento del 70 % de los insumos y materias primas, los bajonazos en las ventas al por mayor por la crisis económica, porque ahora el comprador no pide los mismos volúmenes de antes, porque la gente le da prioridad a la alimentación y la vivienda que a vestirse; paralelo a esto se encareció el crédito y muchos de nosotros no podemos acceder a un préstamo”, sostiene Gélvez.

Preocupados y con muchas exigencias

Germán Oviedo, presidente del Distrito del Calzado del barrio San Francisco, afirma que la situación que vive el gremio del calzado en Bucaramanga es preocupante y difícil para financiar sus producciones porque los bancos subieron las tasas de interés y cada día exigen más garantías para dar préstamos.

“Por pequeño que sea nos toca presentar una cuenta de pérdidas y ganancias (PyG) firmado por un contador, eso sí, sin mencionar la cantidad de papeles que se deben llevar. Al sector del calzado, los bancos no nos ven como buenos clientes porque dicen que es una actividad cambiante, que depende de cómo nos va cada semestre con las temporadas”, relata Oviedo.

Resalta que el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (Imebu) acompaña al Distrito del Calzado con capacitaciones de educación financiera, y luego los apoya para conseguir microcréditos con cooperativas y microfinancieras, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías.

“Estos préstamos normalmente es para poder producir y aguantar los incrementos de materia prima que va del 70 % al 80 % en el último año, como pegante, suelas, material sintético, entre otros... Entonces hay que sacrificar la utilidad para no salir del mercado u obtener menos ganancias para sostener la producción. Si no logramos financiarnos no podremos generar más empleo y más riqueza en la ciudad”.