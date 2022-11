$!Estas son las preocupaciones y retos del sector avícola de Santander

"No vamos a acabar con la minería y la explotación petrolera": ministra de Minas y Energía en Barrancabermeja

Por ejemplo, la industria nacional demanda cerca de 6 millones de toneladas al año y Colombia no alcanza a producir ni un millón al año. El resto es lo que se importa. “Lo hacemos porque necesitamos ese maíz para alimentar las aves, que en Santander suman 40 millones, y la base de la dieta es maíz amarillo”.

Y no solo es Barrancabermeja, también está Sabana de Torres, Rionegro, Puerto Wilches, Betulia, Cimitarra, entre otros.

Según la directora regional de Fenavi, en estos municipios ya no se puede crecer, por lo que han enfocado su visión en ampliar la industria hacia el Magdalena Medio santandereano, porque hay suficiente tierra y agua. “Allá por las altas temperaturas todo lo tendremos con ambiente controlado, es decir, aire acondicionado en los galpones”.

A esto se suma el alza sostenida de la tasa de interés que encareció el crédito e impacto de forma negativa a la industria avícola.

Otra preocupación es la precaria infraestructura vial de Santander, en especial vías terciarias. Para la dirigente gremial, este problema requiere una solución urgente. “Nadie habla de vías terciarias y son las que necesitamos, son unos caminos de herradura y nos quita competitividad frente al resto del país. Estas vías son cruciales porque son el acceso a los municipios, veredas y corregimientos, a donde llegamos con nuestro producto”.

La última preocupación es la carencia de mano de obra calificada. Velásquez Quintero afirmó que las personas no se quieren quedar en el campo, “si hoy me renuncia en la industria un gerente y un galponero, a la semana tenemos gerente, pero pasan meses buscando un galponero. Los sectores público y privado no saben qué hacer para que la gente se quede en el campo”.

Qué viene

Velázquez señaló que para el 2023 hay inquietudes frente a lo que pueda pasar con la economía, pero que el sector tiene un compromiso grande con sus trabajadores y la nutrición del país.

También destacó que la principal tarea para el próximo año es alimentar a Colombia con las dos proteínas más consumidas: huevo y pollo. Esto sumado a la apertura de nuevos mercados en el exterior.

“El sector avícola le apunta a ser exportador en un mediano plazo y las empresas se están preparando para llegar a Estados Unidos y países orientales”, explicó la líder gremial.

La directora de Fenavi enfatizó en que esta industria buscará recuperar la balanza comercial con Venezuela. “Ya Santander tiene experiencia exportadora con Venezuela porque suministrábamos pollito de un día, pollita de un día y huevo fértil, es decir, el insumo de la industria avícola venezolana salía de Santander”

En un futuro cercano, cuando este vecino país toque la puerta, las empresas santandereanas estarán dispuestas porque tienen la experiencia, pero dejando claro los parámetros de negociación en cuanto a pagos, ya que para el sector hay una deuda pendiente de 500 millones de dólares.