$!Esto es lo que opinan congresistas y empresarios de Santander sobre la reforma laboral

Esto dijeron algunos congresistas

¿Cuál es la población beneficiaria de esta ley? Es un grupo muy pequeño. Esta reforma sí perjudica a la gran cantidad de trabajadores del país, que no cotizan pensión, salud y ARL. Las micro y pequeñas se quebrarán y quedarán por fuera del mercado. Hoy Colombia necesita generar empleo y no centrarse en los que ya lo tienen. La mayoría de los colombianos están buscando empleo y otros intentan montar empresa”.

“¿Cuáles son las bondades de la estabilidad forzada, por ejemplo, para las madres cabezas de hogar? Eso ya lo vivimos con las personas en situación de discapacidad. La estabilidad reforzada no genera empleo, no es un incentivo en los mercados; puede ser una buena voluntad, pero es un error grave difícil de superar. Esta reforma es beneficiosa para los empleados formales de empresas grandes, para los sindicatos y sindicalistas, y los contratos a término indefinido.

“El impacto económico de la reforma ha generado un sinsabor en los sectores empresariales, quienes son los que reducen el desempleo y la pobreza, por ellos hay que trabajar. Pero hay que salvaguardar los derechos de los trabajadores, sin desconocer el rol de los empresarios. Quién no quiere mejores condiciones laborales para los trabajadores.

No hay que ser irracionales y pensar que le estamos haciendo un favor a los trabajadores. Es verdad que los empresarios no tienen las condiciones en este momento para acarrear los cargas y costos que trae la reforma como horas extras y recargos nocturnos. Insisto en que no se debe establecer un horario generalizado de la jornada laboral porque hay muchos sectores que trabajan en diferentes horas, para eso el Gobierno debe mirar la realidad de cada sector, ya que así la reforma afectará los indicadores de productividad, se le están cargando a los empresarios licencias, despidos, horas extras, sindicalización, recargos nocturnos y tercerización”.

Érika Sánchez, representante a la Cámara por Santander