Asimismo, Sandra Patricia Ballén, gerente de Productos y Petroquímicos (E) de Ecopetrol, le tralado la comunicación de Fenalco al Minminas porque, de acuerdo con lo establecido en la regulación, el refinador no puede hacer venta directa al distribuidor minorista.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y al gobernador de Santander para que solucionen el bloqueo. Esto ha obligado a no llevar combustible a las estaciones de servicio en Barrancabermeja. Esto no tiene ad portas de un desabastecimiento y no poder suplir el servicio en la ciudad”, aseguró Jones.

Agregó que le piden a los personas que manifiestan dejar pasar los vehículos abastecedores de combustibles para evitar afectaciones. “Al finalizar la tarde al menos el 50 % de las estaciones de servicio no tendrán gasolina y para el jueves Barrancabermeja estará desabastecido totalmente”.