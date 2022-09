$!Gasolina subirá $200 por mes, así se afectarán los sectores económicos

El subsidio a la gasolina es insostenible: Carf

El comité agregó que, no obstante, la petrolera estatal liquida impuesto de renta y dividendos a la Nación sobre ingresos de caja que no ha recibido en su totalidad. “La disminución del déficit del Fondo mediante los incrementos de los precios de los combustibles anunciados por el Gobierno y la normalización de la deuda del Fondo con Ecopetrol contribuirán positivamente a la situación financiera de la empresa.

“En la actualidad esa alza no afectará la tarifa porque esta tiene un ajuste anual que se efectúa terminando el año, por tanto quien asume ese costo son los conductores, quienes empezarán a perder plata en sus carreras. Y será aún más porque en este momento el flujo en la ciudad es más demorado por los trancones, lo que hace que se consuma más gasolina. El usuario no paga eso, ni el propietario del taxi, eso le toca al conductor”, explicó el líder sindical.

Hablan los conductores particulares

Víctor Manuel Díaz: “Soy conductor particular y, desde mi perspectiva, analizo que lo alarmante es que no se trata solo del precio de la gasolina, sino también de los impuestos. Uno tiene que pagar impuestos del vehículo, predial, de industria y comercio, en fin... Subir la tarifa de la gasolina significa que también se van a disparar los demás precios de las contribuciones. Yo no sé qué será del pueblo colombiano con estos reajustes”.

Cristian Barón: “Este país ‘va a la alza’ a toda hora con los tributos. ¡Terrible! Tener carro particular hoy día es un problema, porque además del precio de la gasolina, se tienen que asumir otros costos e impuestos que terminan asfixiándonos. Uno entiende que los impuestos son claves para el desarrollo de la ciudad, pero lo feo es que lo que uno paga no se ve reflejado ni en obras ni en acciones en pro del pueblo”.

Humberto Reynel: “Yo sé que muchos me van a criticar por lo que voy a decir pero, a decir verdad, yo no siento que el alza de la gasolina sea tan traumático. ¿Cómo puede un gobierno financiar obras si no es con impuestos? Si se le mira, cada gobierno llega con sus medidas y, en ese orden de ideas, creo que podemos sobrellevar esto del alza de la gasolina. Eso sí, yo esperaría que quienes hacen tales reajustes no terminen por desbordar estos incrementos, porque ahí sí sería grave. Si el alza es de $200 no es tan grave”.