Hasta los condimentos han aumentado de precio en Bucaramanga

Las noticias no son tan buenas para aquellos amantes de sazonar y darle color a sus recetas, pues no solo los productos básicos de la canasta familiar subieron de precio, el alza también tiene en aprietos al mercado de condimentos y adobos.

Según Gervin Sierra, administrador de Condimentos ‘Leo’, ubicado en la Plaza Central de Bucaramanga, esta situación viene desde la pandemia, cuando se frenaron todas las importaciones.

“La mayoría de los productos son importados, los precios están de ‘locos’, y siguen subiendo. Las importaciones están muy escasas. La gente no quiere invertir porque la ganancia es poca y, además, los insumos agrícolas han escaseado”, señaló Sierra.

Aseguró además que el precio del dólar también los tiene afectados, lo que ocasiona que el precio de los condimentos suba dos o tres veces a la semana.

Hecho que se refleja en las ventas donde al día de hoy han disminuido un 40%.

“La gente se queja mucho de los precios. Hay algunos negocios que no duran porque no se vende, entonces no tienen otra opción que cerrar. Ya no se puede comprar la misma cantidad de productos con un millón de pesos”, agregó.

Hasta 150 mil pesos en la subida

En el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), los insumos culinarios, como los condimentos y hierbas, registran un aumento del 5% en el precio en establecimientos comerciales. Comino en pepa y molido, canela, el clavo y la pimienta son algunos de los productos que encabezan el listado.

“Hemos tenido productos que han subido hasta $150.000. Nosotros compramos por toneladas y lo que se vendía en quince días, ahora sale en más de mes y medio. Nos toca estandarizar los precios para no afectar al cliente ni tampoco perder”, dijo Gervin.

Indicó también que, al día de hoy, una libra de pimienta roja o verde se consigue hasta en $160.000. En cuanto a la pimienta negra molida, el costo pasó de $16.000 a $26.000 la libra.