Hay 29 mil empleos del sector turístico en riesgo por la reforma laboral, advierte Cotelco

25 % de los trabajadores del sector hotelero son menores a 28 años, según el Dane.

Otros cambios

“Sobre los temas de modificación de horarios de la jornada laboral ordinaria (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.) y el incremento en recargos, teniendo en cuenta el impacto no solo económico directo que estos cambios generan dentro de los gastos de nómina, sino los indirectos por el propio incremento que servicios tercerizados tendrán y que sumaran al aumento en los costos, creemos que en ciertos sectores como el de alojamiento y hospedaje deben otorgarse plazos o tiempos no solo para adaptar sus operaciones a esas nuevas realidades laborales, también para la proyección de esos costos” reseñó en un documento José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo de Cotelco.

Referente al contrato de aprendizaje, Duarte García precisó que se está castigando de alguna manera a aquellos sectores, como el turístico y hotelero, que por ser intensivos en mano de obra son los que más carga de contratación de aprendices tienen.

“Incluir estos factores laborales en una misma bolsa es incrementar de manera indirecta los costos de nómina. Este a todas luces es un factor que desestimularía la contratación normal de personal, pues a mayor personal, más aprendices se deben contratar. Lo planteado desvirtúa la esencia del contrato de aprendizaje”, dijo el dirigente gremial.

Duarte García cuestionó a la reforma laboral porque no aborda necesidades o realidades concretas de sectores como el de alojamiento y hospedaje, que para este Gobierno son fundamentales para convertir al turismo en ese gran jalonador de la economía en esa apuesta de la transición energética.

“Observamos muy difícil que se pueda generar un crecimiento en el empleo en este sector si no se generan formas de contratación que permitan los pagos a seguridad social y parafiscales sobre la base cotización de lo efectivamente devengado y sin la exigencia de un mínimo legal mensual, aun cuando no se labore todo ese periodo”, enfatizó el dirigente gremial.

Dijo que el proyecto de ley debe considerar la contratación por los periodos de tiempo (en horas, días, semanas) requeridos para atender la realidad de la estacionalidad o picos de actividad que tiene el sector de alojamiento y hospedaje y, en general, el turismo.

“El Gobierno debe reconocer que existen actividades que sus momentos de mayor actividad son fines de semana y que, además, sí o sí tienen servicios nocturnos, que por lo tanto sirven y son a las que pueden acceder laboralmente esas personas con responsabilidades familiares, de estudios y otros solo pueden laborar en las noches y/o fines de semana”, sostuvo Duarte García.