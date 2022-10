Hay muchas posibilidades para los empresarios de Santander de abastecer el mercado venezolano

Este 26 de octubre se cumple un mes de la reapertura de la frontera que ya registra por lo menos un millón de dólares en operaciones comerciales, superando las expectativas.

Por eso, Vanguardia conversó con la economista María Luisa Chiappe, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana, con ocasión de su visita al departamento.

Ad portas de cumplir un mes de la reapertura de la frontera, ¿qué ha identificado en las operaciones comerciales entre los dos países?

Colombia ya ha exportado productos como empaques y envases, también confitería, aseo personal y químicos. Seguimos exportando materias prima para la industria venezolana. Por el lado del país vecino, su relación comercial con Colombia se ha concentrado en laminado de acero en caliente. Me parece curioso en esta dinámica que el país esté enviando a Venezuela productos petroquímicos, que hace 25 años jamás hubiese ocurrido por la fuerte industria de hidrocarburos venezolana, más bien Colombia era la compradora de petroquímicos. Esto demuestra que hay muchas posibilidades de abastecer el mercado venezolano.

¿Qué se está haciendo para reducir o evitar el paso ilegal de mercancía?

Estamos en ese proceso para que el exportador que pasa por la trocha se vaya convenciendo de los beneficios que se logran, formalizando el comercio, que es una manera de legalizar las operaciones y evitar los peligros de inseguridad en las rutas paralelas que tienen retenes por todas partes. Hay esfuerzos para llevar a los venezolanos a procesar los temas de nacionalización con más rapidez. La Dian los está apoyando para que puedan reducir de tres o cuatro días de demora a unas horas, cómo sucede por el lado de Colombia. Eso es lo ideal y hacia allá vamos.

Durante dos días visitó al área metropolitana de Bucaramanga, ¿qué impresiones tiene del empresariado local con miras a las exportaciones a Venezuela?

Me ha impresionado la capacidad empresarial que hay en Santander. Están muy entusiasmados con la reapertura del comercio en la frontera. Santander quiere participar en esas operaciones y tiene una oferta exportable muy importante. Como Cámara Colombo Venezolana estamos dispuestos a apoyar esas iniciativas y ayudar a facilitar las operaciones para que Santander sea un beneficiario directo del comercio exterior con Venezuela.

¿Y cómo será ahora la dinámica con Venezuela, teniendo en cuenta que todavía hay cuentas por saldar de hace años?

La situación que tuvimos en los 2000, cuando existía el Banco del Caribe y el control de cambio, que luego evolucionó a otras instituciones con otros nombres, ya no existe. Eso es el pasado. En Venezuela ya no hay control de cambio, de hecho hay una dolarización ‘de facto’, no porque el Gobierno haya sacado normas, sino porque la gente así opera en su economía, lo hacen con dólares.

El problema de ese entonces era que el Banco Central de Venezuela no tenía suficientes divisas para atender las necesidades de importación, entonces estableció unos permisos, y al no tener una demanda por dólares y que era mayor que la oferta, se quedó sin abastecer una buena parte del mercado de dólares, con el que les pagarían a los colombianos.

Las empresas nunca dijeron que no pagarían, incluso tenían bolívares, lo que pasa es que ningún empresario iba a aceptar un pago en esta moneda.

¿Habrá alguna reglamentación financiera para acompañar a los empresarios colombianos?

En este momento, los empresarios, por sus propios medios, han establecido sus formas de protegerse. La forma que han decido es que les paguen de contado y por anticipado. No le están dando crédito al importador venezolano.

¿Cuál es y será el rol de la Cámara Colombo Venezolana tras la reapertura?

Estamos operando en tres niveles. El primero está relacionado con el suministro de información, cómo es la normatividad e incluso les hemos enseñado a empresarios pequeños cómo exportar. Ofrecemos seminarios con expertos que explican cómo realizar la operación de cambio, cómo son los métodos de pago, cómo evitar sanciones y protegerse de esos riesgos.

La segunda forma es la interlocución permanente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para estar al tanto de las negociaciones con Venezuela y hacia dónde van. Eso los transmitimos a los empresarios. Ahora estamos ofreciendo apoyo directo para la consecución de clientes como contraparte en el comercio, con misiones comerciales y análisis de mercados.

