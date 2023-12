$!Hay que promocionar a Santander en el mundo: Natalia Bayona, directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo

Aportarle a la promoción de la región

Tenemos mucho por hacer para desarrollar el turismo en Santander, para promover que nuestra región sea mucho más potente. Y no solamente en los congresos y convenciones en Bucaramanga, también que esas personas que vienen hoy en día por negocios sean embajadoras e inviertan acá. Tenemos un reto muy grande, que se queden para conocer a nuestros pueblos. Esa es la identidad que tenemos y esa es la oportunidad de oro que tenemos. Y desde la OMT estamos listos para apoyarlos.

Las colecciones y la cultura santandereana, tenemos un potencial muy grande para seguir promocionando Santander en el mundo. El café y el cacao son sinónimos de excelencia, pero no necesariamente todo el mundo los conoce. Recientemente la Organización Mundial del Turismo le dio el galardón a Zapatoca como uno de los pueblos más lindos del mundo. Eso hay que promocionarlo. Los santandereanos tenemos que ser embajadores de nuestra tierra. Tenemos a Barichara, Charalá, San Gil, Socorro como pueblos mágicos, son espectaculares porque todavía tienen ese historia viva.

Es clave la promoción. Para que un americano, en este caso, que viene a Santander tiene que ver cosas realmente únicas, que lo motiven a venir no una, sino muchas más veces. Sí o sí hay que fortalecer la promoción internacional de Santander en Estados Unidos de una manera muy sólida, porque cuando se abre una ruta, no solamente basta con abrirla, sino que se necesita mucho compromiso en la promoción, porque las aerolíneas tienen indicadores y si la ocupación es muy baja, la cierran.

Hace poco Spirit suspendió la ruta hacia Estados Unidos y Avianca no reactivó su trayecto de temporada, ¿considera que esto es un freno al turismo?, ¿Cuál es la solución?

Natalia, desde el 2018, vive en un avión, pero su residencia queda en España, a 10 horas de vuelo y 7.752 kilómetros de su natal Bucaramanga, en donde pasó su infancia y adolescencia entre libros, revistas y periódicos.

Una aerolínea necesita incentivos para estar aquí. Primero en el comercio, para que la carga se abastezca, por eso es tan importante el desarrollo industrial de Santander. ¿Qué se le va a dar a la aerolínea cuando vengan los turistas?, ¿cuáles son las facilidades que tiene la tripulación para hospedarse en Santander? Que eso sea mucho más competitivo acá que en otras ciudades cercanas. No solamente son incentivos financieros, porque la aerolínea tiene que estar convencida de que este es un destino rentable.

La semana pasada se creó la Agencia de Destino Santander para articular esfuerzos, ¿considera que eso va en la línea de promoción e inversión?

Esa iniciativa le apuntan a eso, a la promoción, aunque lo resultados no serán de la noche a la mañana. Es acertado unir los esfuerzos en una sola mesa de promoción, eso genera sinergia para enfocarse en turismo, comercio e inversión. Eso hace más fácil la venta del departamento a nivel internacional. Insisto, mi consejo sería, en estos primeros 100 días de gobierno, crear un plan de promoción y un plan que permita tener una visión de largo plazo de Santander, una visión a 20-40, que ayude a Santander a poder vivir del turismo en el mediano plazo, pero para eso hay que tener una planeación, no puede ser una visión de 4 años ni de 10, tiene que ser una visión de 20 años para que efectivamente sea serio y responsable, y que no dependa de las administraciones de turno.