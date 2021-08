¿Hay presión política?

Hoy la Junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga podría nombrar el nuevo presidente ejecutivo de la entidad. Los candidatos que continúan en el proceso son Néstor Fabián Santos Nova, Juan Hernando Puyana Valdivieso, Juan Diego Rojas Peralta y Alejandro Almeyda Camargo.

La elección se hará con votación secreta y el nuevo directivo deberá tener mínimo ocho votos a su favor, para quedarse con el cargo.

El principal compromiso del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga será el promover la reactivación económica del sector empresarial regional y dar cumplimiento al plan estratégico de la entidad para la próxima década.

Más allá de la responsabilidad que tendrá el nuevo líder de la entidad, este cargo ejecutivo es muy anhelado, tanto así que algunos candidatos estarían buscando ayuda en el Gobierno Nacional a través de amigos políticos.

Ante estas denuncias que conoció Vanguardia, Cándido Aguilar Rengifo, presidente de la Junta directiva de la CCB, reiteró que el proceso se ha realizado de manera transparente, por eso desde abril se han dedicado a evaluar el perfil profesional de los cuatro candidatos.

“Un candidato puede buscar apoyo con los políticos, eso no es prohibido. Pero esto no va a influir en la elección. En la junta estamos firmes en el proceso, no pueden tratar de desvirtuar la verdad”, afirmó Aguilar Rengifo.

La junta directiva de la CCB está conformada por ocho miembros del sector privado, que la integran empresarios del departamento, y cuatro como representantes del Gobierno Nacional.

Según los denunciantes, algunos candidatos hicieron invitaciones a cenar a los miembros de la junta e incluso a buscar contactos con políticos para que influyeran en la votación que se realizará hoy. No obstante, Aguilar Rengifo aseguró que siempre insistió a sus colegas que no tuvieran contactos previos con los candidatos, sólo hasta que iniciaron las entrevistas.