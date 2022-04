$!Invías reitera la prohibición del paso de cualquier vehículo por el corredor vial Los Curos - Málaga

De acuerdo a la Resolución No 01208 del 06 de abril de 2022, el Instituto Nacional de Vías (Invías) autoriza cierre total de la vía Málaga - Los Curos entre los kilómetros 87 y 95 y de dispone a habilitar las siguientes vías alternas:

El Invías reitera que la entrada de todo tipo de vehículo (particular, de servicio público de pasajeros, tractocamión) es prohibida, pues la caída de material vegetal, rocas y lodo por la creciente de la quebrada El Canelo el pasado domingo generan altos riesgos a los usuarios.

La dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional será la encargada del cierre del sector y velará por el estricto cumplimiento de la presente resolución.

El director territorial del INVÍAS en Santander, Edgar de Jesús Rojas, informó: “Queremos reiterar que este corredor no está habilitado para el paso de vehículos. Aunque la zona se encuentra señalizada y con presencia de personal de la dirección de Policía de Tránsito, se han presentado varios ingresos no autorizados. Se llama la atención a todos los conductores para que no pasen y eviten exponer su vida”.

Las instituciones de primera respuesta en emergencias alertan de manera constante sobre los riesgos de intentar transitar esta vía, que tiene un cierre temporal de ocho días mientras se logra remover el material sobre la carretera.

El Invías recomienda a todos los usuarios de las vías estar atentos a la información publicada en los canales oficiales de la entidad, como la línea gratuita #767, el nuevo canal de WhatsApp (+57) 1 7426767, sus redes sociales y página oficial www.invias.gov.co para conocer el estado de las vías en tiempo real.