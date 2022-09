La inflación de agosto sorprendió a todos, fue más alta de lo esperado: ¿los bolsillos de los colombianos aguantarán?

En cuanto al año corrido, Bucaramanga mantiene la misma tendencia con una variación de 8,88%, por debajo del promedio nacional que fue de 9,06%, lo que la ubica como la cuarta ciudad con menor inflación en los primeros ocho meses del año. No obstante, respecto a la variación anual, la capital de Santander ya está por encima del promedio nacional (10,84%) con 11,63%.

También habla sobre esta división de gastos de los hogares porque, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Bucaramanga fue la ciudad con la menor inflación en agosto de alimentos y bebidas no alcohólicas en el país, con un porcentaje del 1,25%, por debajo del promedio nacional que fue de 1,85%.

Caso de la papa

Como se mencionó en párrafos anteriores, la papa aportó puntos negativos a la inflación de Bucaramanga y se convirtió en el alimento que jalonó a la baja el costo de vida de la capital.

Claudina Santamaría, comerciante de papas en la plaza de mercado del centro, confirma que este alimento sí bajó de precio, incluso se redujo su precio en el 99%. “Estaba en $180 mil y $140 mil el bulto, ahora está entre $60 mil y $70 mil. El kilo cuesta $1.600 o $1.800, antes estaba entre $5.000 y $6.000. Es lo más barato de la canasta”.

Para esta comerciante, los más golpeados por la alta inflación son las personas pobres: “A uno le toca comer lo que alcanza, no lo que uno quiere, porque la plata no alcanza. La carne está carísima, al igual que los huevos, el arroz y el azúcar. Ya el pobre no puede comer nada. Antes se compraba un huevo en $200, ahora está en $600. La libra de arroz la venden entre $2.000 y $2.500, antes estaba en $1.200”.